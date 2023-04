Magerkost mundet nur Pyhra

Werbung

Ein fußballerischer Leckerbissen war es nicht, was die rund 100 Zuschauer am Wilhelmsburger Platz am Samstag vorgesetzt bekamen. Lag es an der nicht sehr frühlingshaften Witterung oder am tiefen, holprigen Geläuf – in der ersten Halbzeit gab es ein paar Chancen hüben wie drüben, es blieb trotzdem Magerkost. So war es dem Schiedsrichter überlassen, dem Einheitsbrei ein wenig Würze zu verleihen. Er garnierte die Partie mit einem Elfer für Wilhelmsburg und einem Elfer für Pyhra – „Die hat wohl nur er gesehen“, meinte SCP-Trainer Gerald Schwingenschlögl. Sein Wilhelmsburger Pendant Christian Neulinger wunderte sich jedenfalls auch.

Im Prinzip war es egal. Michal Valjent und Fabian Köberl schluckten die angebotenen Häppchen und verwerteten jeweils den Strafstoß. Nach dem Seitenwechsel gab es noch einen Elfer für Pyhra. Diesmal unstrittig. Doch ASK-Goalie Eric Wittich spuckte den Gästen in die Suppe und hielt den Ball.

Kartenflut samt Ausschluss

Insgesamt zehn gelbe Karten wurden über die 90 Minuten gestreut. Wilhelmsburgs Johannes Fischer sah zwei davon, musste in der 54. Minute vom Platz. „Eine klare Sache“, sagt Neulinger. Die Gäste spielten ihre Überzahl aus und siegten am Schluss nicht unverdient mit 3:1. Für Pyhra war es der zweite Sieg im zweiten Spiel im Frühjahr. Wilhelmsburg muss weiter darben, blieb auch im dritten Anlauf ohne Punkt. Die 1:7-Niederlage im letzten Test gegen Bischofstetten liegt dem ASK noch im Magen. Neulinger: „Zurzeit klappt einfach wenig.“