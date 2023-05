Maria Anzbach geht die Luft aus

Auch wenn der Meistertitel in Maria Anzbach gar nicht als Ziel ausgegeben wurde, machte sich nach dem verlorenen Spitzenspiel gegen Purkersdorf dann doch Ernüchterung breit. „Irgendwo war der Glaube schon da, dass man es schaffen kann“, sagt Bernhard Hofbauer.

Seine Elf wollte sich gegen Traisen rehabilitieren, doch das Gegenteil war der Fall: Die Hausherren erwischten einen ganz schlechten Start in die Partie, am Ende musste man sogar froh sein, nicht noch höher verloren zu haben. „Vor allem in der ersten Halbzeit hatte Traisen noch einige Chancen mehr. Wir konnten unsere Ausfälle nicht kompensieren, unsere Legionäre waren an dem Tag auch sehr schwach. Wir hatten niemanden im Team, der das Spiel ordnen konnte“, meint der Coach.

Seine Aufgabe ist es nun, die Enttäuschung schnell aus den Köpfen zu bekommen. „Wir wollen uns noch mal aufrichten, ein gutes Finish hinlegen und die Saison mit erhobenem Haupt beenden“, sagt Hofbauer.

Neulengbach krönt starke Leistung mit drei Punkten

Besser läuft es aktuell in Neulengbach. Zum ersten Mal im Frühjahr konnte die Wienerwald-Elf personell aus dem Vollen schöpfen. Wobei: Trainer Gerhard Henke saß nicht auf der Bank, er wurde von Michi Zenleser vertreten. „Er wird aus gesundheitlichen Gründen ein paar Wochen ausfallen. Er ist aber schon wieder auf dem Weg der Besserung“, sagt Heinz Horn und freut sich über die gute Leistung seiner Elf. „Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir richtig guten Fußball gespielt. Der Sieg war hochverdient“, lobt der sportliche Leiter.