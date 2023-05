Maria Anzbach tankt vorm Hit Selbstvertrauen

„Am Ende hat sich die Klasse durchgesetzt“, fasste Bernhard Hofbauer die Partie gegen den SV Altlengbach zusammen. Seine Elf profitierte aber auch vom Ausschluss von Hovo Sarikyan. Der Altlengbacher Torgarant sah kurz vor der Pause Gelb aufgrund von Schiedsrichterkritik, in der 55. Minute musste er nach einem Frustfoul vorzeitig vom Feld. „Der Ausschluss war übertrieben“, meint Sarikyan, der drei Maria Anzbacher Tore frisch geduscht von der Bande aus mit ansehen musste.

„Der Ausschluss hat uns das Leben leichter gemacht“, meint Maria Anzbachs Trainer. Peter Gal, Altlengbachs sportlicher Leiter relativiert: „So oder so hätten wir an dem Tag vermutlich verloren.“

Hofbauer streicht die Leistungssteigerung seiner Elf im Vergleich zur letzten Woche gegen Neulengbach hervor. „Wir haben brav gespielt und sind sehr bemüht aufgetreten“, lobt der Coach und hofft, dass man nun genug Selbstvertrauen getankt hat, um am Samstag Purkersdorf, den Tabellenführer, zu fordern. „Wir freuen uns unglaublich auf die Partie. Genau für solche Spiele schwitzt man in der Vorbereitung“, meint Hofbauer und geht von einer kleinen Vorentscheidung im Titelkampf aus. „Der Sieger ist dann auf einem guten Weg. Wir wollen einfach unsere beste Leistung abrufen und schauen, was am Ende dabei herausschaut. Den Druck hat Purkersdorf und nicht wir.“

Spitzenreiter kam ins Schwitzen

Hafnerbach und Maria Anzbach hatte der USV Neulengbach im Frühjahr schon Punkte abgeknöpft. Am Freitag schickte sich die Mannschaft von Trainer Gerhard Henke an, auch den FC Purkersdorf ins Trudeln zu bringen. Die Gäste waren nicht nur das beste Frühjahrsteam, sondern seit einer Woche auch Tabellenführer. Und tatsächlich sah es so aus, als würde die Siegesserie des FCP im sechsten Spiel reißen: Nach 90 spannenden Minuten in einer hochklassigen Partie stand es 3:3. Doch dann avancierte Purkersdorfs Danijel Romic zum Derbyhelden. Der Innenverteidiger erzielte nach einem Corner in der 92. Minute das siegbringende Tor zum 4:3. Der FCP bleibt an der Spitze, Vizemeister Hafnerbach fiel auf Platz vier zurück.

Purkersdorf ließ sich weder von einem frühen Rückstand in der 5. Minute noch vom späten Ausgleich in Minute 82 irritieren. „Wir sind schon so stabil im Kopf, dass wir uns von so etwas nicht mehr verunsichern lassen“, war FCP-Coach Jürgen Novara stolz auf seine Truppe. Er lobte auch den Support der mitgereisten Fans: „Sie haben uns nach dem 3:3 noch einmal richtig gepusht!“