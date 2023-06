Nach 26 Runden blieb alles beim Alten

Die Saison ist absolviert, Türnitz und Hafnerbach waren als Titelfavoriten gestartet, mussten am Ende aber Überraschungsmeister FC Purkersdorf den Vortritt lassen, der sich mit einer phänomenalen Rückrunde schnell auf Platz eins hievte und die Spitzenposition dann bis zum Schluss nicht mehr hergab.

Die TSU Hafnerbach musste sich wie schon im Vorjahr mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Der schmeckt heuer aber süßer, in der Relegation gegen Markersdorf (Rückspiel am Samstag, 17.30 Uhr; Hinspiel: 3:2 für den USC) lebt der Traum vom ersten Aufstieg in der Vereingeschichte weiter. Die TSU verspielte den Titel in einem sieglosen April mit Niederlagen gegen Neulengbach, Purkersdorf und einem Remis gegen Traisen. Danach gab es sieben Siege in Folge. Auch der Herbst war top. „Es hat sich angefühlt wie eine Meistersaison“, sagt TSU-Coach Thomas Gstöttenmayr. „Wir haben bis zuletzt auf einen Umfaller von Purkersdorf gehofft, aber sie haben dem Druck standgehalten.“

Von einem ständigen Auf und Ab war die Saison des ASK Wilhelmsburg geprägt. „Mit dem Potential, das wir hatten, wäre ein Top-drei-Platz möglich gewesen“, meint Ex-Coach Christian Neulinger, der vor der letzten Runde vor die Tür gesetzt wurde. Was das Problem war? „Wer zwei Wochen nicht trainiert und keine guten Gründe hat, spielt bei mir nicht“, sagt Neulinger. „Ein bisschen Disziplin kann man verlangen.“ Der Trainer hält angesichts der verpassten Topplatzierung jedoch fest: „Eines muss man sagen: Wir hatten keine Legionäre und hatten mit Christoph Brandauer und Erhan Gürbüz nur zwei arrivierte Spieler im Team.“

Der SV Böheimkirchen verfehlte sein Saisonziel (Top fünf) deutlich. „Die Qualität der Einzelspieler war da. Aber das Gesamtgefüge hat nicht ganz gepasst“, sagt SVB-Sektionsleiter Erich Gattermayer. „Das meine ich nicht persönlich, sondern in sportlicher Hinsicht.“ Sinnbildlich für die Saison: An die Niederlage in Harland Ende Mai reihte sich eine Toppartie gegen Türnitz (3:0). Trainer Mario Pemmer sitzt fest im Sattel, sagt Gattermayer: „Die Spieler haben die Verantwortung. Mario hat seine Sache super gemacht.“

Durchwachsen war auch die Saison des SC Pyhra. Vor allem eine Diskrepanz fällt auf: Pyhra war drittbestes Auswärtsteam, aber nur Zwölfter in der Heimtabelle. Ein Beleg für die mangelnde Konstanz einer immer noch recht jungen Truppe. Coach Gerald Schwingenschlögl sah im Frühjahr eine Steigerung: „Wir haben es passiver angelegt und sind effizienter geworden, auch wenn es vielleicht nicht immer schön ausgeschaut hat.“ Das sei auch Ausfällen geschuldet gewesen: Ohne Marco Wielander und teilweise ohne Michal Valjent fehlte Routine.

Der SC Harland belegte wie im Vorjahr den letzten Platz. Für Obmann Toni Heinzl fehlte vor allem ein Stürmer. Im Herbst war man mit Samuel Gürtler unzufrieden, im Winter wurde man nicht fündig, Vladimir Peska sprang ein. „Es hat einfach an Qualität gefehlt. Die Tabelle lügt nicht“, sagt Heinzl. „Im Frühjahr waren wir abgeschlagen.“