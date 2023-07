Neo-Papa netzt für Altlengbach ein

Ein Ausrufezeichen setzte der SV Neulengbach im Test gegen Klausen-Leopoldsdorf. Die Henke-Elf siegte klar mit 8:1. Neuzugang Denes Olasz traf drei Mal und auch die beiden Neuen aus Schönfeld, 'Ika' Avaliani und Christopher Jekal, trugen sich mit je einem Treffer in die Torschützenliste ein. Sektionsleiter Heinz Horn ist aber bemüht, den Ball flach zu halten. „Der Gegner war nicht auf Augenhöhe. Nach einem intensiven Trainingswochenende war das aber genau das Richtige für uns.“ Mit Bence Toth und Norbert Burian waren zwei Leistungsträger noch gar nicht mit von der Partie.

Foto: Wolfgang Wallner

Grund zur Freude gab es auch für den SV Eichgraben. Die Wienerwald-Elf setzte sich gegen LAC Inter, ein Team aus der 2. Wiener Landesliga, klar mit 4:0 durch. Onur Kayikci, Mehmet Ciftcisoy, Neuzugang Lazar Miletic und Andi Haas sorgten für die Tore. „Das war das erste Mal, dass wir komplett waren. Und auch wenn die Abstimmung noch nicht ganz gepasst hat, war das eine durchwegs positive Leistung“, lobt Mario Strukelj. Mit dem Auftritt seiner Neuzugänge ist der sportliche Leiter zufrieden. „Die Integration verläuft sehr gut. Der Konkurrenzkampf ist jetzt definitiv höher als noch im Frühjahr.“

Frischgebackener Papa netzt einen Tag nach Geburt

Minimalistischer ging es in Maria Anzbach her. Die Elf von Bernhard Hofbauer setzte sich in Ebergassing dank eines Treffers von Thomas Winter mit 1:0 durch. „Wir haben viele gute Chancen liegengelassen, aber für die Phase der Vorbereitung war die Leistung schon okay“, fasst es der Trainer zusammen. Eine Schrecksekunde gab es bei Yannick Soura. Der Neuzugang verletzte sich in der ersten Trainingseinheit am Finger. „Eine Operation stand im Raum, nun geht es zum Glück doch ohne“, atmet Hofbauer tief durch. Auf den Weg zurück ist Routinier Reinhard Schlossinger. „Auch wenn er noch nicht ganz fit ist, merkt man, dass er unserem Spiel Sicherheit gibt“, sagt der Trainer.

Nichts zu holen gab es hingegen für Altlengbach und Pressbaum. Der SVA zog gegen Zwentendorf mit 3:6 den Kürzeren. „Wir haben wunderschöne Tore erzielt, aber in der Abwehr haben wir viel probiert und dadurch viele Fehler gemacht“, sagt der sportliche Leiter Peter Gal. Für ein Highlight sorgte Hovo Sarikyan. Der Stürmer wurde am Tag vor dem Match zum ersten Mal Vater, seinen Klub ließ er dennoch nicht hängen.

Pressbaum trat gegen Siemens Großfeld (2. Wiener Landesliga) mit einer zusammengewürfelten Mannschaft an und unterlag aufgrund zweier später Gegentore mit 1:3. Für die 1:0-Führung der Wienerwälder hatte U18-Kicker Fabio Hickersberger nach guter Vorabeit von Julian Hoffmann gesorgt. „Wir haben uns gut gewehrt und brav gekämpft“, sagt Trainer Peter Gimplinger. Acht Spieler fehlten dem Coach urlaubsbedingt.