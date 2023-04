Neulengbach: Erste Niederlage seit September

Werbung

Der letzte „Salto nullo“ ist schon einige Monate her. Im September des vergangenen Jahres kassierte der SVN im Derby gegen Maria Anzbach eine 0:3-Klatsche. Zwölf Pflichtspiele später musste man nun wieder als Verlierer den Platz verlassen. Wirklich stolz war man auf diese Serie in Neulengbach aber ohnehin nur bedingt. Sechs Unentschieden in elf Meisterschaftsrunden ließen den Wienerwald-Verein nämlich nie aus dem Liga-Mittelmaß ausbrechen.

Die Enttäuschung hielt sich nach dem Schlusspfiff in Türnitz somit in Grenzen. „Das war eines unserer besten Spiele“, lobt Gerhard Henke. Der Coach der Neulengbacher war vor allem vom Einsatz seiner Elf begeistert. „Wenn wir immer so spielen, mache ich mir um unsere Zukunft keine Gedanken“, sagt Henke. Einzig die Chancenauswertung war ein Wermutstropfen. „Wir hatten mehrere Top-Chancen. Leider hatten wir kein Glück“, hadert der Trainer und spricht von einem glücklichen Gewinner aus Türnitz.

Gal glaubt, gegen den Meister verloren zu haben

Weiter auf den ersten Sieg im Frühjahr muss der SV Altlengbach warten. Nach einer guten ersten Halbzeit setzte sich Tabellenführer Hafnerbach nach der Pause mit 5:0 durch. „Das Ergebnis war zu hoch“, sagt Peter Gal. Für den sportlichen Leiter ist die Niederlage kein Grund, Trübsal zu blasen. „Gegen den zukünftigen Meister zu verlieren ist keine Schande.“