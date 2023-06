Neulengbach setzt auf Gebietsliga-Power

Die ersten Transfers des SV Neulengbach sind eine klare Kampfansage für die neue Saison. Der Verein will wieder um den Meistertitel mitmischen. Mit Christopher Jekal und 'Ika' Avaliani bedient sich der 2.-Klasse-Verein beim großen Fußball-Nachbarn aus Schönfeld. Das Duo gehört dort seit Jahren zum absoluten Stammpersonal. „Ihre Qualität ist unbestritten“, freut sich Gerhard Henke über den Transfercoup. „Jekal kann in der Abwehr auf mehreren Positionen spielen. In der Innenverteidigung oder als Sechser ist er sicher am besten“, glaubt der Coach. Der 32-jährige Purkersdorfer ist in Schönfeld für sein kompromissloses Spiel und seine Stärke in der Spieleröffnung bekannt. „Er ist außerdem ein echter Teamplayer und Anführer. Davon haben wir in unserem Team eh zu wenige“, sagt der Neulengbacher Coach.

Mehr Biss für die zahnlose Offensive

Ganz oben auf der Agenda steht beim Wienerwald-Verein aber nicht die Defensive, sondern der zahnlosen Offensive wieder mehr Biss zu verleihen. „Zehn Unentschieden sprechen eine deutliche Sprache. Wir haben zu wenige Tore erzielt“, sagt Henke und freut sich, mit Avaliani und Olasz zwei neue Stürmer an Bord zu haben. „Avaliani wird uns sicher weiterhelfen können. Unser neuer Legionär hat beim bei Absteiger Mank elf Tore erzielt. Er ist groß und topfit“, freut sich der Coach. Der Ungar wird Peter Rajczi ersetzen, der im Frühjahr nicht überzeugen konnte. Weiters steigt nach seiner Herz-Op auch Manuel Masak wieder ins Training ein. „Ich lasse es langsam angehen, aber als Backup bin ich hoffentlich bald tauglich.“