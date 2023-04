Pressbaum feiert Befreiungsschlag

Werbung

Bis zur 80. Minute musste das Pressbaumer Publikum auf Tore warten, die Schlussphase der Partie zwischen dem heimischen USV und den Gästen aus dem Traisental hatte es aber in sich: Nachdem die Hausherren in der zweiten Halbzeit die klar bessere Mannschaft waren und Danijel Topic das verdiente 1:0 erzielt hatte, packte Hohenberg/St. Aegyd noch einmal die Brechstange aus und kam durch einen Corner in der 90. Minute zum Ausgleich.

Des Trainers Stoßseufzer

USV-Coach Peter Gimplinger sah bereits seine Felle davonschwimmen, doch seine Mannschaft erarbeitete sich noch eine Freistoßchance. Patrick Uhlig trat an und versenkte den Ball aus 18 Metern im langen Eck. Pressbaum durfte über die ersten drei Punkte im Frühjahr jubeln, Gimplinger über seinen ersten Sieg als USV-Trainer. „Gott sei Dank!“, entfuhr es ihm. Gimplinger war sehr zufrieden mit der Leistung gegen den Tabellenfünften: „Es war ein ganz anderes Auftreten als gegen Pyhra. Wir haben den Kampf von Anfang an angenommen!“