Pressbaum tritt auf der Stelle

“Unser Unlauf geht weiter“, konstatiert Pressbaums Trainer Peter Gimplinger nach der Heimniederlage gegen den ASK Wilhelmsburg. Dabei sah es für den USV lange Zeit gut aus: 70 Minuten lang hatten die Pressbaumer das Spiel bestimmt. Dass das Führungstor so lange auf sich warten ließ, lag an der neuerlich mangelhaften Chancenauswertung der Heimmannschaft. Das 1:0 von Danijel Topic war jedenfalls verdient – und hätte gegen einen Gegner, der nicht seinen besten Tag erwischte, normalerweise wohl zumindest zu einem Punkt gereicht. Doch bei den Wienerwäldern riss danach komplett der Faden: “Es ist uns nicht gelungen, eine gute Partie normal fertigzuspielen. Bis zur Führung war es ein Spiel in eine Richtung, wir haben gut verteidigt und guten Fußball gezeigt. Aber teilweise stellen wir uns zu dumm an, teilweise sind wir auch zu brav“, sagt Gimplinger.

Goalie Lukas Figl patzte bei einem harmlosen Schuss, der in der 82. Minute das 1:1 bedeutete. Beim Freistoßtor zum 1:2 (88.) war er machtlos. „Der war zu gut geschossen“, weiß Gimplinger, der in der 55. Minute die 16-jährigen Fabio Hickersberger und Christoph Deyer vom Platz nahm. Sie sollten für das tags daraf stattfindende U18-Spiel geschont werden. „Eigentlich war nur eine Halbzeit abgemacht“, sagt der Coach. „Ich hätte sie gern weiterspielen lassen. Sie waren wieder extrem stark.“