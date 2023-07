Pressbaumer holen neuen Goalie

Im letzten Sommer hatte man beim USV Pressbaum im Kader kräftig umgerührt, das diesjährige Transferprogramm hält sich dagegen in Grenzen. Wichtigster Punkt war die Verpflichtung eines neuen Tormanns, da Patrick Pusam zurückschrauben will und Christoph Zobl nach seinem Fersenbeinbruch noch nicht wieder fit ist, sagt Pressbaums sportlicher Leiter Ronny Roschinsky.

In Sieghartskirchen fand der USV nun Ersatz. Der neue Goalie heißt Lukas Figl, ist 21 Jahre alt und spielte im Nachwuchs in Neulengbach, Maria Anzbach und Altlengbach. Im Frühjahr 2022 versuchte er sein Glück bei Landesligist Rohrbach und hütete dort das Tor der U23. In Sieghartskirchen war Figl mit der Reservistenrolle unzufrieden. „Er will spielen“, weiß Roschinsky. In Pressbaum bietet sich nun die Möglichkeit dazu.Innenverteidiger Mario Katava verlässt den Verein

Youngster Schwarz landet in Schönfeld

Neu im Kader ist außerdem Calvin Szczur. Der Ex-Gablitzer und -Purkersdorfer folgte seinem Bruder Pascal nach Pressbaum und soll dort die Außenbahn beackern. Auf Seiten der Abgänge gesellte sich zu Kaan Yilmaz, der im Frühjahr keine Rolle mehr spielte, Innenverteidiger Mario Katava. Youngster Felix Schwarz wurde von Schönfeld zwangsverpflichtet. „Schade. Wir hätten fix mit ihm geplant“, sagt Roschinsky.