Purkersdorf kickt künftig erstklassig

Der FC Purkersdorf hat es geschafft. Mit einem 4:0-Derbysieg gegen Pressbaum machte die Mannschaft am Donnerstag ein perfektes Frühjahr komplett und krönte sich zum Meister der 2. Klasse Traisental. Das Spiel von Purkersdorfs Titelkonkurrent Hafnerbach am Tag danach wurde damit bedeutungslos. Gruppenobmann Heinz Horn war am Donnerstag vor Ort, um der neuen Mannschaft den Meisterpokal zu übergeben. Die Medaillen überreichte Bürgermeister Stefan Steinbichler.

FCP als Maß aller Dinge

Zwölf Siege und ein Unentschieden in 13 Spielen der Rückrunde, dazu ein Torverhältnis von 41:7: Der FCP hat im Frühjahr eine sportliche Ausnahmeleistung vollbracht. Mit sieben Punkten Rückstand auf Herbstmeister Türnitz waren die Wienerwälder ins Frühjahr gestartet. Der Rückstand war bald aufgeholt. Nach der Eroberung der Tabellenführung zeigte Purkersdorf keine Schwäche mehr. Auch gegen Pressbaum war der Sieg zu keiner Zeit in Gefahr. Nach 13 Minuten stand es bereits 2:0. Das Publikum – mit offiziell 670 zahlenden Besuchern spielte die Mannschaft vor einer Traumkulisse – kam spätestens nach Dominik Faschingeders Tor zum 3:0 (71.) so richtig in Feierstimmung. Die Party dauerte bis in die frühen Morgenstunden.

Foto: Romeo Felsenreich, Romeo Felsenreich

Novara: „Fußball in Purkersdorf lebt wieder“

Noch am selben Abend trudelten bei FCP-Coach Jürgen Novara Gratulationen aus Hafnerbach ein. „Der Fußball in Purkersdorf lebt wieder!“, sagt der Coach, der neben der Mannschaft auch die kontinuierliche Aufbauarbeit von Obmann Dieter Pawlek, die Organisation und die zahlreichen Helfer lobte. „Es war ein krönender Abschluss. Diese Feier war schon ein Hauch von Bundesliga!“

Foto: Romeo Felsenreich, Romeo Felsenreich

Noch mehr Bilder von der Purkersdorfer Feierlichkeiten findet ihr hier: https://www.noen.at/meinfussball/2-klasse-traisental-av/ergebnis-purkersdorf-pressbaum40-20-nofb-370857086