Purkersdorf mischt um den Titel mit

Die Wochen der Wahrheit haben gerade erst begonnen. Und schon ist aus dem Titelrennen ein Vierkampf geworden. Eine Schlüsselrolle spielten dabei drei Klubs aus dem Wienerwald: Neulengbach fügte Tabellenführer Hafnerbach die erste Heimniederlage auf seiner im Sommer neu eröffneten Heimstätte zu, Maria Anzbach bezwang Herbstmeister Türnitz. Und der FC Purkersdorf nützte die Gunst der Stunde und schloss am Ostermontag zum Spitzentrio auf. Nach dem 5:1-Sieg des FCP bei Schlusslicht Harland sind die ersten vier Teams in der Tabelle nur durch zwei Punkte getrennt.

Nach der frühen Führung durch Mehmet Aydogan wurde der FCP seiner Favoritenrolle voll gerecht. Harlands Obmann Toni Heinzl meinte nach dem Match: „Ich glaube, wir haben gegen den nächsten Meister gespielt.“ Die Duelle mit Hafnerbach (1:2) und Maria Anzbach (1:5) hat seine Mannschaft im Frühjahr schon hinter sich.

Novara: „Ich schaue nicht auf die Tabelle“

FCP-Trainer Jürgen Novara will von einem möglichen Meistertitel aber nichts wissen: „Wenn alle an einem Strang ziehen, ist alles möglich. Auf die Tabelle schaue ich aber erst nach dem letzten Spiel.“ Mit sieben Punkten Rückstand war Purkersdorf ins Frühjahr gestartet. Vier Siege später ist man plötzlich vorne mit dabei. „Wir haben uns vorgenommen, im Frühjahr in jedem Match auf Teufel komm raus zu spielen und werden jetzt sicher nicht zu taktieren beginnen“, kündigt Novara an. „Wir müssen auf uns schauen. Wenn aber der eine oder andere, der vor uns ist, Bauchweh bekommt, soll es mir recht sein.“