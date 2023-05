Purkersdorf mit achtem Sieg im achten Spiel

Das Heimpublikum des FC Purkersdorf musste sich am Freitagabend lange gedulden, bis ihre Mannschaft im Duell mit Nachzügler Altlengbach die drei Punkte unter Dach und Fach gebracht hatte. Die Gäste verkauften ihre Haut teuer und versuchten dem Tabellenführer Paroli zu bieten, die ausbaufähige Chancenauswertung der Gastgeber tat das Übrige. Purkersdorf gewann mit dem Minimalvorsprung von 1:0. Das Goldtor hatte Innenverteidiger Dominik Faschingeder nach einer Standardsituation in der 28. Minute erzielt. Am Ende durfte der FCP über den achten Sieg im achten Spiel der Rückrunde jubeln.

„Angesichts dessen, dass der Mannschaft mit Gabriel Brightwell und Philipp Grabner das Herstzück im zentralen Mittelfeld gefehlt hat, haben wir unsere Sache gut gemacht“, sagt FCP-Coach Jürgen Novara. „Wir haben aus dem Spiel heraus wieder fast nichts zugelassen. Bei Standards kann immer etwas passieren. Aber auch damit hat uns Altlengbach in der Schlussphase nicht wehtun können.“ Abwehrchef Danijel Romic war in der Innenverteidigung wieder eine Macht.

Gimplinger trauert Punkt nach

Purkersdorfs Titelkonkurrenten Hafnerbach und Türnitz konnten mit dem Tabellenführer Schritt halten. Der SV Türnitz bezwang den USV Pressbaum mit 2:0, wirkte dabei aber nicht besonders souverän. Die Gäste hatten genug Chancen, um sich in der zweiten Halbzeit in der Partie zurückzumelden, ließen aber Treffsicherheit vermissen. “Ein Punkt wäre für uns nicht nur möglich, sondern das einzig gerechte Ergebnis gewesen“, resümiert USV-Trainer Peter Gimplinger. „Wir hatten mehr Ballbesitz und waren Türnitz spielerisch überlegen.