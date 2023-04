Purkersdorf stürmt an die Spitze

Von Platz vier auf Platz eins: Die Liga hat einen neuen Spitzenreiter und der heißt FC Purkersdorf! Die Mannschaft von Jürgen Novara hat Hafnerbach am Freitag mit einem 2:1-Sieg im direkten Duell als Tabellenführer abgelöst und konnte danach weder von Maria Anzbach (1:1 gegen Neulengbach) noch Türnitz (1:2-Niederlage gegen Traisen) von der Tabellenspitze verdrängt werden.

Zur Erinnerung: Sieben Punkte betrug der Rückstand des FCP vor dem Beginn der Frühjahrsmeisterschaft. Nach nur fünf absolvierten Spieltagen stehen die Wienerwälder nun an der Spitze. 15 Punkte in fünf Spielen waren die Voraussetzung für diesen beispiellosen Coup. Mit einer engagierten Leistung und dank zwei Toren von Mehmet Aydogan und Franz-Josef Marcher behielt der FCP nun auch im Topspiel gegen Hafnerbach die Oberhand.

Werbung für den 2.-Klasse-Fußball

Die beiden Titelkandidaten schenkten sich nichts, es war eine intensiv geführte, hochwertige 2.-Klasse-Partie, die am Freitagabend über die Bühne ging. „Es war so ein Spiel: Wer das 1:0 schießt, wird wahrscheinlich gewinnen“, sagt Novara. „Unser Sieg ist nicht unverdient, wir hatten in Summe die besseren Chancen.“

Nun ist Purkersdorf in der Liga der Gejagte. „Ich weiß, was es heißt, wenn noch 24 Punkte offen sind“, sagt Novara. „Unser Vorsprung ist praktisch nichts. Und man erwischt nicht immer einen guten Tag.“ Der Coach ist sich aber sicher: „Wenn wir so weiterarbeiten, ist vieles möglich. Es entwickelt sich schon eine gewisse Eigendynamik.“

Foto: Romeo Felsenreich, Romeo Felsenreich

Pressbaumer haben einen Lauf

Auch beim USV Pressbaum gab es etwas zu feiern, nämlich den dritten Sieg in Serie. Im Nachbarschaftsduell mit dem USV Eichgraben steckte Pressbaum einen frühen Rückstand weg und siegte durch zwei späte Kontertore von Danijel Topic und Lars Szczur nicht unverdient mit 3:1. „Es war ein Schlagabtausch von Sechzehner zu Sechzehner. Für meinen Geschmack sind wir bei den Angriffen nicht gut genug nachgerückt“, sah Pressbaums Trainer Peter Gimplinger aber immer noch Verbesserungspotential.

Wermutstropfen für Pressbaum war die Verletzung von Anto Ljubicic. Der defensive Mittelfeldspieler zog sich bei einem Zweikampf eine Knieverletzung zu. Eine Diagnose steht noch aus, doch es besteht der Verdacht auf einen neuerlichen Kreuzbandriss. „Wir hoffen das Beste für ihn“, sagt Gimplinger. „Er ist ein Spieler, den wir einfach nicht ersetzen können.“ Pechvogel Ljubicic war erst in der Wintervorbereitung nach einem Kreuzbandriss wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.