Späte Tore lassen Maria Anzbach jubeln

Spät aber doch durfte der SV Maria Anzbach gegen Türnitz jubeln. Bernhard Bichler köpfelte in der 90. Minute einen Freistoß von der rechten Seite ins eigene Tor. „Ich ordne das als das Glück des Tüchtigen ein“, grinst Bernhard Hofbauer. Der Maria Anzabcher Coach sah in den 90 Minuten davor eine intensive Partie, in der seine Elf leichte Vorteile hatte, aber nie so richtig in Fahrt kam. „Wir waren leider auch ersatzgeschwächt. Unsere beiden Legionäre waren nicht da, zudem war Thomas Helly nicht ganz fit“, erzählt Hofbauer und zollt dem Gegner Respekt. „Wir haben nicht gegen irgendwen gespielt. Das erklärte Ziel von Türnitz ist der Meistertitel. Sie haben uns das Leben richtig schwer gemacht.“

Neulengbach leistet Nachbarschaftshilfe

Dass man am Ende nicht nur den Abstand auf Türnitz verkürzen konnte, sondern auch auf Hafnerbach, ist der Nachbarschaftshilfe aus Neulengbach geschuldet. Denn der Elf von Trainer Gerhard Henke gelangen auswärts in Hafnerbach überraschend drei Punkte. Auch hier sorgte ein später Treffer für die Entscheidung. Legionär Bence Toth staubte in der 88. Minute einen abgeblockten Schuss von Peter Rajczi ab. „Das war eine taktische Meisterleistung“, lobt Henke und streicht besonders die Leistung von Markus Figl und Philip Höllriegl hervor. „Figl hat ihren Stürmer komplett aus dem Spiel genommen, Höllriegl ihren Spielmacher.“ Dabei habe man personell aus dem letzten Loch gepfiffen, sagt der Trainer. „Zum Glück konnten wir das kompensieren, die Mannschaftsleistung war top!“

Auch wenn nun Maria Anzbach am Freitag zu Gast in Hafnerbach ist, will sich Hofbauer keine Tipps aus Neulengbach einholen. „Ich kenne den Gegner auch so ganz gut“, sagt der Coach vor dem Duell um die Tabellenführung.