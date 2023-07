Super-Oldie Bohus landet in Wilhelmsburg

Wir werden auch in der kommenden Saison zwei Mannschaften stellen können“, hielt ASK-Wilhelmsburg-Urgestein Jürgen Pinczker vor zwei Wochen fest, nachdem Gerüchte aufgekommen waren, dem ASK könnte ein Spielerexodus bevorstehen. Nun kehrt Pinczker, der die Kampfmannschaft nach dem freiwilligen Rückzug des ASK in die 2. Klasse im Jahr 2020 schon einmal trainiert hatte und derzeit die Funktion des Kassiers ausübt, auf die Trainerbank zurück. Zumindest bis zur Winterpause, wie Helmut Lannersdorfer, seines Zeichens „Sportkoordinator“, verrät.

Zumindest fünf Stammkräfte werden den Verein verlassen. Neben Fabian Köberl (Ratzersdorf) und Lirak Krasniqi (Gerersdorf) verabschieden sich Jemin Krasniqi (Traisen), Erhan Gürbüz (Hohenberg) und Johannes Fischer (Rabenstein).

Viel Routine aus der Slowakei

Ein slowakisches Trio soll Abhilfe schaffen. Nach Peter Sedivy (40) und Karel Skacel (27) verpflichtete der ASK Goalgetter Peter Bohus. Der 42-Jährige traf in den letzten 338 Pflichtspielen 291-mal. Für Scheibbs (2. Klasse Ybbstal) erzielte er zuletzt 18 Tore in 24 Spielen. „Sedivy und Bohus sind nicht mehr die Jüngsten, aber sie haben Qualität und sind Führungsspieler“, sagt Lannersdorfer. „Wir haben Häuptlinge gebraucht. Indianer haben wir genug. Wir haben noch ein paar Rohdiamanten. Die können sich jetzt beweisen.“