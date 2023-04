Titelrennen wird zum Vierkampf

Werbung

Nach sieben Heimspielen war es so weit: Hafnerbachs makellose Bilanz auf der neuen Sportanlage erhielt den ersten Kratzer. Bence Toth schoss Neulengbach in der 88. Minute zum Sieg. „Ein X wäre gerecht gewesen“, fand TSU-Coach Thomas Gstöttenmayr. „Aber wir haben nicht ganz unsere Leistung erbracht.“

Spreu trennt sich vom Weizen

Tags darauf verlor Türnitz in Maria Anzbach durch ein Eigentor in der 90. Minute. Somit behielt die TSU zwar die Tabellenführung, die beiden Titelfavoriten sind nun aber von ihren Verfolgern aus dem Wienerwald eingeholt worden. Jetzt geht es jetzt Schlag auf Schlag: Am Wochenende steht im Führungsquartett das direkte Kräftemessen auf dem Programm. Purkersdorf gastiert in Türnitz, die TSU empfängt Maria Anzbach. Am Wochenende darauf muss Hafnerbach in Purkersdorf bestehen. Schon bald könnte sich also wieder die Spreu vom Weizen trennen. „Anzbach hat herausragende Einzelspieler“, weiß Gstöttenmayr. „Aber die haben wir auch. Wir müssen jetzt eine neue Heimserie starten.“