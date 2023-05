Traisen bringt die Großen ins Schwitzen

Der WSV Traisen hat sich im Winter gut verstärkt, Trainer Robert Möderndorfer ist noch auf der Suche nach Konstanz. Man ließ vielleicht den einen oder anderen Punkt gegen vermeintlich schwächere Gegner liegen, hat aber spätestens mit Siegen gegen Türnitz oder jetzt gegen Maria Anzbach aufgezeigt.

Erinnerungen als Warnruf

Mit einer starken Defensivleistung der gesamten Mannschaft wurde dem Favoriten aus dem Wienerwald das Leben schwer gemacht. Maria Anzbach kam nur zu einer gefährlichen Möglichkeit, der Kopfball ging aber am Tor vorbei. Aber auch das Umschaltspiel in die Offensive wird immer besser. Koray Umucu und Pavol Poliacek trafen vor der Pause zur 2:0-Führung. Ein Stangenschuss von Emrullah Yildiz kurz vor der Pause blieb unbelohnt, weitere zwei gute Eins zu Eins Möglichkeiten wurden von Poliacek und Yildiz vergeben. „Aufgrund der Chancen hätten wir das Spiel bereits erste Hälfte entscheiden müssen. Ein 2-Tore Vorsprung ist halt noch keine Garatnie für den Sieg. Gegen Hafnerbach haben wir auch zur Pause mit 3:1 geführt, dann nach einem schnellen Doppelschlag nur ein Remis geholt“, blickt Trainer Robert Möderndorfer in die jüngere Vergangenheit.

Und wirklich, das Glücksvogerl schien sich kurzfristig dem Gastgeber zuzuwenden. In der 47. Minute traf Poliacek das zweite Mal Aluminium, und drei Minuten später trafen die Gäste nach einem Freistoß, der an Freund und Feind vorbei ging und bodenauf ins lange Eck sprang, zum 1:2 (50.). Doch nun kam der Auftritt vom Man of the Match Simon Chukhrukidze.

Rettungsaktion per Fallrückzieher

In der 54. Minute war der Traisener Tormann bei einem Schuss schon geschlagen, Chukhrukidze rettete mit einem Fallrückzeiher auf der Linie. In Folge ließ Traisen nichts mehr anbrennen und traf in Minute 84 zum entscheidenden 3:1. „Simon ist heute aus einer starken Mannschaftsleistung herausgestochen, war immer präsent, zweikampfstark, spielte gute Pässe in die Offensive und hat uns mit dieser Aktion den Sieg gerettet“, freute sich Möderndorfer über den Auswärtsauftritt.