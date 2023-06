Traisen gewinnt Derby und seinen Wunschspieler

Im letzten Derby der Saison ging es eigentlich um nicht mehr viel, aber für Traisens Trainer Robert Möderndorfer war es trotzdem ein besonders emotionales Spiel, ging es doch gegen seinen Ex-Heimatverein Hohenberg/St. Aegyd.

Die SG begann sehr stark und hatte zunächst klare spielerische Vorteile. Doch Traisen legte trotz des dritten Spiels in sechs Tagen alles in die kämpferische Waagschale. „Die Heimelf ließ hinten wenig zu und war in der Offensive sehr effizient an diesem Tag“, musste auch SG-Coach Ercan Gürbüz. Leonid Krasniqi und Vladimir Balat erzielten die Tore für Traisen, die SG kam nach der Pause nur mehr zum 1:2-Anschlusstreffer durch Alexander Hofecker.

„Das war eine super Mannschaftsleistung, ein Spiel, bei dem vieles richtig gelaufen ist“, lobte Möderndorfer seine Truppe und sprach von einem schönen und auch versöhnlichen Abschluss einer Saison, in der man trotzdem bei weitem unter den Erwartungen geblieben ist.

Offenes Geheimnis um Wunschkicker

Es verwundert daher wenig, dass man sich in Traisen auch schon um Verstärkungen umhört und Möderndorfer will auch bereits offensiv fündig geworden sein. Dass sein Wunschspieler Jemin Krasniqi ist, gilt nicht als neu und auch das Gespräche mit ihm bereits geführt werden, ist ein offenes Geheimnis.

„Er ist ein Traisner und natürlich ist es immer der erste Weg, die eigenen Spieler anzusprechen“, betont Möderndorfer. „Wir wollen uns stürmertechnisch neu orientieren und er ist ein absoluter Wunschtransfer“, sieht er auch bereits weißen Rauch in den Verhandlungen aufsteigen.

„Stand heute läuft er nächste Saison für Traisen auf. Seine Qualitäten sind bekannt. Mit seiner Präsenz, Schnelligkeit und technischem Verständnis ist er nicht nur im Spiel, sondern auch im Training wichtig für die Mannschaft!“