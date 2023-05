Traisen hilft Türnitzern

Die Leimer-Elf feierte zu Hause einen 3:1-Erfolg gegen Pyhra und bleibt mit zwei Punkten Rückstand an Purkersdorf dran. Die Spielgemeinschaft fuhr einen ungefährdeten 3:1-Sieg beim Tabellenletzten Harland ein. Trotzdem war die interessantere Partie das 3:3 von Traisen in Hafnerbach.

Zum vierten Mal in Folge blieb Traisen gegen den großen Titelfavoriten ungeschlagen. Schon in der vorigen Saison fügte Traisen den Hafnerbachern vor eigenem Publikum eine schmerzhafte 1:5-Niederlage zu, die einzige Niederlage in der gesamten Herbstsaison 2021, die ihnen letztlich auch den Titel kosten sollte. Zu Hause folgte im Frühjahr ein 1:1-Remis. Somit nahm Traisen dem Gegner fünf Punkte ab, zwei Punkte fehlten Hafnerbach in der Endabrechnung um den Meistertitel.“Kein Wunder also, dass die Hafnerbacher längst von ihrem „Angstgegner“ sprechen, wenn vom WSV Traisen die Rede ist!

Und auch in dieser Saison erweist sich Traisen wieder als Favoritenschreck. In der Vorwoche wurde Türnitz geschlagen. Diese Woche kam es in Hafnerbach zu einem spannenden 3:3-Schlagabtausch. Eine schnelle Führung von Hafnerbach (3.) konnte durch zwei ruhende Bälle gedreht werden (5., 15.). Trainer Robert Möderndorfer hatte seine Elf super auf den Gegner eingestellt und mit dem schönsten Spielzug des ganzen Spiels wurde sogar noch in der ersten Halbzeit auf 3:1 gestellt.

„Leider haben wir nicht nachlegen können, aufgrund der Überlegenheit und Chancen hätten wir schon vor der Pause auf 4:1 stellen müssen“, weiß Möderndorfer um die vergebne Siegchance.

Nichts für schwache Nerven

Die zweite Hälfte war dann nichts für schwache Nerven. Der Gastgeber startete furios und stellte innerhalb von vier Minuten (51., 53.) auf 3:3. Zuerst das 2:3 durch einen schmeichelhaften Elfer. Gleich danach musste Koray Umuce verletzte vom Feld. Der für ihn eingewechselte Bleard Kajtazi war noch nicht richtig im Spiel und wurde im Zweikampf düpiert – 3:3.

Hafnerbach drückte noch einige Minuten weiter, ließ aber eine große Kopfballchance aus. Und nach einer Stunde entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit wenigen Chancen. Einmal gab es Elferalarm im Traisner Strafraum, der Pfiff blieb aus. „Der war ehrlich gesagt eher zum Geben als der erste Elfer, der für mich keiner war.“

In der Schlussphase warf der Gastgeber noch einmal alles nach vorne und wollte unbedingt gewinnen. Traisen hatte Platz zum Kontern und konnte drei schnelle Gegenangriffe nicht nutzen. In der allerletzten Szene nahm sich Ramazan Ercin nach einem Konter den Ball im Strafraum an und wurde von einem Gegenspieler einfach umgesäbelt. „Das Foul hat man bis St. Pölten gehört, da kann es gar keine zwei Meinungen geben, einen klareren Elfmeter gibt es nicht. Der Schiedsrichter pfiff das Spiel aber ab. Danach gab es noch zwei Rote Karten für die Traisner Mechdi Jachjajev und den Trainer. „Was Mechdi gesagt hat, weiß ich nicht, das war gleich nach Schlusspfiff beim Mittelkreis. Ich habe dem Schiri gesagt, dass die Situation mit dem Elfer eine Gemeinheit und Frechheit war. Daraufhin hat er mir mit lachendem Gesicht die Rote Karte gezeigt. Ich möchte aber der Mannschaft für die starke Leistung gratulieren.“

Nach dem 2:2 vom Herbst hat Traisen dem Titelaspiranten wieder vier Punkte im Meisterrennen abgenommen.