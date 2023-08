Trio aus dem Lilienfelder Bezirk zeigt keine Titelambition

Die SG Hohenberg/St. Aegyd möchte in dieser Saison mehr Konstanz zeigen. In der Vorsaison lag sie nach dem Herbst noch mit Platz drei und vier Punkten Rückstand auf Tuchfühlung mit dem Herbstmeister. Im Frühjahr rutschte die SG auf Platz neun ab. „Doch das ist abgehakt, alle freuen sich auf die neue Saison“, sagt Trainer Ercan Gürbüz. „Die Vorbereitung hat echt gut funktioniert, wir hatten im Schnitt 20 Spieler am Training. Einmal pro Woche hatten wir Krafttraining, auch das gehört dazu und ist wichtig.“

Mit den fünf Testspielen war der Coach ebenfalls zufrieden. Da aufgrund der Urlaubszeit immer eine andere Aufstellung nötig war, konnte auch noch einiges ausprobiert werden und so kamen auch die jungen Spieler zum Zug. „Bei den Testspielen hat sich schon gezeigt, dass wir in der Defensive stabil sind, in der Offensive bin ich optimistisch, da wartet aber noch etwas Arbeit.“ Beim letzten Test gegen Mariazell hat Gürbüz 3:1-Führung durchzutauschen begonnen. „Dieses 3:4 sehe ich daher nicht so eng“, sagt er. Mehr Aussagekraft hatte für ihn der Test gegen Frankenfels unter der Woche (3:4). „Das Spiel war schon sehr intensiv und meisterschaftsähnlich!“

Die beiden Legionärsabgänge sollen bald vergessen sein, hier setzt der Trainer auf den routinierten Neuzugang Markus Pitgursky und den jungen Michael Grasl, der in der Vorsaison nicht nur in der Reserve mit 30 Toren auf sich aufmerksam gemacht hat. Die beiden, zusammen mit dem ebenfalls routinierten Klaus Ofner, sollen in der Offensive für die nötige Power sorgen. „Damit werden wir vorne sicher unberechenbarer. Abgesehen davon, dass alle drei Abschlussstark sind, hat der schnelle Michi Grasl jetzt zwei top Assistgeber.“ In der Defensive soll Neuzugang Erhan Gürbüz das Loch von Ex-Kapitän Kevin Bachler (Karriereende) füllen. „Er hat seine Qualitäten schon gezeigt und die Defensive hat in der Vorbereitung gut funktioniert“, vertraut der Coach auf die Klasse seines Bruders und mit dieser Mischung möchte er unter die ersten Fünf in der Tabelle. „Das ist unser Ziel, das hat die Mannschaft auch drauf.“

Traisen in der Vorbereitung traditionell unterbesetzt

Bei Traisen ist die Sommervorbereitung auch heuer nicht perfekt verlaufen. Aufgrund vieler Heimaturlauber war die Trainingsbeteiligung sehr durchwachsen, Höhepunkt war ein Training mit 20 abwesenden Spielern, die allesamt im Urlaub waren. Als Generalprobe musste zu allem Überfluss ein Training am Samstag herhalten, da Testgegner Bischofstetten schon Meisterschaft spielte. „Die drei Testspiele waren aber in Ordnung, obwohl immer vier bis fünf Spieler gefehlt haben“, fand Trainer Robert Möderndorfer vor allem die Leistung gegen Alpenvorland „wirklich stark“ und einen „echten Gradmesser“.

Sehr zufrieden ist Möderndorfer mit dem Kader, sobald er vollzählig ist. Eigentlich seien dann fast alle Positionen doppelt besetzt. Und: „Es arbeiten alle mit Spaß und Einsatz weiter an der Mannschaftsfindung und Teamwork.“ Manko: „Doch bis wirklich alle kraftmäßig auf einem Niveau sind, wird es noch die eine oder andere Woche dauern.“

Die Neuzugänge sind für Möderndorfer auf jeden Fall Verstärkungen. „Jan Omelka ist ein absoluter Leader am Platz und dirigiert die Defensive. Jemin Krasniqi kennt man, trotz seiner Jugend weiß er, wo das Tor steht. Und sehr positiv überrascht bin ich von Mario Springer, der aufgrund seiner Leistungen in der Vorbereitung sicher auch im Kader ist.“ Dazu kommt noch Offensivspieler Vladimir Balat der keinen Verein gefunden hat und doch in Traisen bleibt.

Möderndorfer weiß auch um die Schwäche des Teams: „Am meisten müssen wir noch an der Effizienz arbeiten - hinten wie vorne, dass wir zu hundert Prozent den Zweikampf in der Defensive gewinnen wollen und wir zu hundert Prozent das Tor erzielen wollen.“ Ziel ist heuer von hinten wegzukommen und Möderndorfer spricht sogar von einem Top-Fünf-Platz. „Dazu wollen wir die guten Leistungen vom Frühjahr wiederholen und diese konstanter über die gesamte Saison abliefern.“

Türnitz will das Fürjahrstief hinter sich lassen

Mit einem Freilos starten die Türnitzer in die Saison, die zuletzt als Herbstmeister am Ende mit dem dritten Platz Vorlieb nehmen mussten. Die Vorbereitung verlief heuer etwas durchwachsen. „Die Trainingsbeteiligung ist in Ordnung, aber wetterbedingt gab es nur zwei Testspiele“, klagt Trainer Robert Leimer. Noch größere Sorgen macht das Verletzungspech, das nicht abreißt. Nach Florian Zöchling und Daniel Brunclik, die beide aufgrund ihrer Bänderverletzung zumindest den gesamten Herbst fehlen werden, hat es nun mit Michael Weinmesser den nächsten wichtigen Spieler erwischt. „Positiv ist, dass Daniel jetzt doch in Türnitz geblieben ist und im Frühjahr wieder fit sein möchte. Der Ausfall von Michi Weinmesser tut natürlich sehr weh, trotzdem müssen wir das Beste daraus machen!“

Das letzte Testspiel gegen Lunz (3:2) war für Leimer ein guter Test. „Sie hatten drei Legionäre und den Torschützenkönig in ihren Reihen, wir waren aber hinten konsequent und vorne effizient, obwohl wir noch etliche Chancen ausließen.“ Mit Patrick Baumann scheinen die Türnitzer wieder einen guten Rückhalt im Tor zu haben, auch die beiden Legionäre können wohl weiterhelfen. „Sie haben ihre Qualitäten schon gezeigt, natürlich dauern die Abläufe mit der Mannschaft ein wenig und gehen nicht von heute auf morgen“, weiß Leimer, dass hier auch ein wenig Geduld gefragt ist. Die wenigen Testspiele spielen dabei mit.

Als Ziel wurde ein Platz unter den ersten Fünf ausgegeben. „Für ganz vorne wird es heuer meiner Meinung noch schwieriger“, sieht sich der Trainer bei dieser bescheidenen Analyse vom Verein gestärkt. Dabei wurden infrastrukturell alle Voraussetzungen für eine Spitzensaison geschaffen. Über den Sommer wurden beide Plätze saniert, damit gibt es perfekte Spiel- und Trainingsbedingungen.„Wir müssen uns bei den Funktionären sowie dem gesamten Verein dafür bedanken“, weiß Leimer.

Vorschau, erste Runde:

Hohenberg – Markersdorf, Samstag, 16.30 Uhr. Coach Ercan Gürbüz freut sich schon auf den Auftakt. „Wir sind komplett aus heutiger Sicht, aber Absteiger Markersdorf kann ich schwer einschätzen. Wir haben uns gut vorbereitet und wollen einen positiven Saisonauftakt. Auch wenn es sicher nicht leicht wird, streben wir zu Hause einen Sieg an.“

Traisen – Wilhelmsburg, Freitag, 19.30 Uhr. Bis auf Daniel Jakovljevic (Urlaub) hat Trainer Robert Möderndorfer den gesamten Kader zur Verfügung. „Ich schiebe den Wilhelmsburgern die Favoritenrolle zu, die sicher schon weiter sind als wir. Es wird noch die eine oder andere Woche dauern, bis bei uns alle kraftmäßig auf einem Niveau sind, trotzdem hat die Mannschaft die Qualität, im Derby zu bestehen. Wir wollen vor eigenem Publikum rausgehen und versuchen zu gewinnen.“