Türnitz besteht die Nervenprobe im Bezirksderby

Beide Teams mussten in diesem Derby auf wichtige Spieler verzichten. Bei der SG fehlten neben dem Langzeitverletzten Tormann Muhammed Yildiz noch George Götzinger und Tomas Vasek. Bei Türnitz fehlte neben dem Langzeitverletzten Florian Zöchling fix Daniel Brunclik. Kurzfristig mussten mit Kapitän Christian Anzberger, Lukas Novotny und Hynek Seman noch drei wichtige Spieler verletzt oder krank absagen.

Pläne über den Haufen geworfen

Nach einer halben Stunde musste Trainer Robert Leimer noch Michael Kausl verletzt vom Feld nehmen. „Die Vorzeichen standen nicht so gut, wir haben unser Spielsystem komplett ändern müssen. Wir wollten dem Gastgeber das Spiel überlassen und aus sicherer Defensive auf Konter spielen.“

Der Matchplan ist auch voll aufgegangen. Die wenigen Chancen wurden genutzt, auch wenn bei allen drei Treffern viel Glück dabei war. Türnitz ging mit 2:0 in Führung (6., 71.) ehe der Gastgeber in der 75. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Mit der Führung im Rücken verstärkte Türnitz die Abwehr und versuchte mit langen Bällen ihr Glück. Einmal kam Lukas Schrittwieser alleine im Strafraum zum Abschluss, der Tormann parierte glänzend. Die Heimelf hatte zwar mehr Spielanteile, war aber an der Strafraumgrenze ebenfalls mit ihrem Latein am Ende. Immer wieder scheiterten sie an der Türnitzer Defensive, angetrieben von Routinier Bernhard Bichler. Bei den vielen Halbchancen war immer ein Fuß oder ein Spieler dazwischen.

Den zweiten Platz verteilt

Zu wirklich guten Eins zu Eins Situationen kam die SG auch nur zweimal, doch Rene Lukac erwischte auch nicht seinen besten Tag. Beide Male schoss er aus aussichtsreicher Position neben das Tor. „Das hat spielerisch und kämpferisch wieder gut gepasst, leider bekommen wir unglückliche Tore und sind im letzten Drittel nicht effektiv genug. Unser Anschlusstreffer war verdient, aber ehrlich gesagt auch mit viel Glück“, so Ercan Gürbüz. Auch eine Umstellung auf Dreierkette mit einer Schlussoffensive brachte nichts ein. Coach Leimer stellte seine Elf gut ein, mit großer Leidenschaft wurde der zweite Tabellenplatz verteidigt. „Aufgrund die teilweisen sehr kurzfristigen Ausfälle war das ein schweres Spiel, die Mannschaft hat aber super gekämpft. Vor allem die jungen Benjamin und Alexander Rauchenberger und der eingewechselte Kole Zeqiri haben ihre Sache super gemacht.“