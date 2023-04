Türnitz nimmt Fahrt auf

Werbung

Nach der Auftaktniederlage mit Verlust der Tabellenführung wollte die Mannschaft des SV Indat Türnitz Wiedergutmachung daheim gegen Neulengbach betreiben. Und Türnitz begann stark, zeigte keinen Respekt vor der zuletzt beeindruckenden Siegesserie der Gäste. Michael Weinmesser lief nach zehn Minuten alleine aufs Tor zu, legte sich den Ball aber einen Tick zu weit vor.

In weiterer Folge neutralisierten sich beide Mannschaften aber mehr und mehr. Bis zur Pause gab es auf beiden Seiten bis auf eine einzige keine Tormöglichkeiten. Doch die eine nutzte Türnitz! Lukas Novotny spielte einen Pass in die Tiefe, den der Gästegoalie nicht klären konnte und noch einmal ausließ. Manuel Gravogl war zur Stelle und nutzte den Abstauber zur Führung (28.).

„Bis zur Pause war dann Neulengbach spielbestimmend, in der Defensive ließen wir aber nichts anbrennen“. berichtet SVT-Trainer Robert Leimer.

Nach dem Seitenwechsel suchte die Heimelf die Entscheidung und hatte mehrere gute Chancen, um die Führung auszubauen. Danach folgte erneut ein kleiner „Hänger“. Erst in den Schlussminuten nahmen die Türnitzer wieder Fahrt auf und in der 80. Minute entschied Gravogl mit seinem zweiten Treffer die Partie. Ein Wechselpass von Patrick Mitterer landete genau bei Weinmesser, der ideal zur Mitte spielte – 2:0. Danach passierte nicht mehr viel und Türnitz spielte die Partie trocken nach Hause.

Bittere SG-Niederlage in der Nachspielzeit

In der ersten Hälfte hätte die Gürbüz-Elf in Pressbaum schon alles klar machen können. Die SG Hohenberg/St. Aegyd war klar überlegen. Rene Lukas und Tomas Vasek hatten allein in der ersten halben Stunde drei Hochkaräter, sogar ein Lattentreffer war dabei. Der Gastgeber kam erst kurz vor dem Seitenwechsel zur ersten Chance, ein Heber über Tormann aber auch Tor.

Nach der Pause fanden die Traisentaler dann schwerer ins Spiel und die Partie verlief ohne Höhepunkte, bis Pressbaum plötzlich nach einem Lochpass mit 1:0 in Führung ging (80.).

Die Gäste investierten noch mehr in die Offensive und kamen zum verdienten Ausgleich (90.). Nach einem Eckball von Klaus Ofner traf Kapitän Kevin Bachler per Kopf zum 1:1.

Danach suchte jede Mannschaft noch die Entscheidung. Zuerst hatte David Mosbacher die Chance nach einem Weitschuss, der Abpraller ging aber aus kurzer Distanz weit über das Tor.

In der 93. Minute folgte der bittere Gegentreffer. Ein unnötiges Foul von George Götzinger sorgte für einen Freistoß, der nicht unhaltbar im Tor versenkt wurde – 1:2 aus SG-Sicht!