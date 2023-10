USV Eichgraben: Rücktritt von Obmann und Kassier

„Wenn auch der Rücktritt von Obmann Stajkovic und Kassier Pizal schon länger angedacht war, kam die Nachricht für den verbleibenden Vorstand dann doch überraschend“, sagt dazu Obmann-Stellvertreter Andreas Binder. Der USV Eichgraben stellte demnach bereits am Montag letzter Woche die Weichen, um den Trainings- und Wettkampfbetrieb weiter sicherzustellen. Interimistisch wird nun der Sportverein Eichgraben von der ersten Obmann-Stellvertreterin und Jugendleiterin Angelika Szelinger geführt, die

Finanzabteilung übernahm der zweite Obmann-Stellvertreter Andreas Binder. „Noch im Oktober wird sich der Vorstand gemäß der Statuten neu konstituieren“, versichert Binder.

Die studierte Pädagogin Angelika Szelinger bestätigte gegenüber den Trainern und Spielern, weiter mit großem Einsatz und Engagement am Vorankommen des USVE zu arbeiten und möchte die Kräfte aller bündeln, damit Kinder, Jugend und Erwachsene mit Freude und Stolz den Sportverein unterstützen und damit die Leistung stärken. Der interimistische Kassenverwalter Andreas Binder stellte nach dem Kassensturz der Vorwoche die finanzielle Lage des Vereins klar und ungeschönt dar. „Verpflichtungen können bis zum Ende der Saison voraussichtlich abgedeckt werden, jedenfalls ist der große Bereich des Nachwuchsfußballs, mit insgesamt 130 Kindern und Jugendlichen, bestens abgedeckt. Aus derzeitiger Sicht ist ein Spielraum zur Entwicklung großer sportlicher Euphorie der Kampfmannschaft nicht gegeben, dafür stehen der Ausgabenseite zu wenige Einnahmen entgegen“, erklärt Binder.

Für Bürgermeister Georg Ockermüller kam dieser Rücktritt nicht ganz so überraschend: „Der Kassier wollte ursprünglich schon vor dem Start der aktuellen Saison seine Funktion zur Verfügung stellen. Auch unser Obmann hat in den letzten Monaten immer wieder betont, dass er sein Amt zurücklegen wird. Diese Entscheidungen sind zu respektieren. Es gibt keinen Grund zur Besorgnis.“ Angelika Szelinger betont: „Wir möchten an dieser Stelle bereits schon jetzt anmerken, dass sich der Union Sportverein Eichgraben bei den beiden ausscheidenden Funktionären für ihre Tätigkeiten, ihre unermüdliche Aufopferung und ihr großes Engagement bedanken. Wir sind ein gutes und langes Stück des gemeinsamen USVE-Weges gegangen, haben viele Herausforderungen und anspruchsvolle Stunden gemeistert und auch unbeschreiblich viel Spaß am sportlichen Geschehen und unseren gesellschaftlichen Zusammenkünften gehabt.“