Zwei Legionäre für SV Türnitz

Türnitz steht nach der Beendigung der Zusammenarbeit mit den drei Legionären vor der Verpflichtung von zwei neuen Ausländern. „Wir setzen uns diese Woche zusammen, sobald die Unterschrift in trockenen Tüchern ist, werde ich auch die Namen bekannt geben“, gibt sich Trainer Robert Leimer noch bedeckt. So viel hat er aber shon verraten: „Ich kann sagen, dass sie beide schon in höheren Ligen in Österreich gespielt haben!“ Es soll sich um einen Stürmer und einen offensiven Mittelfeldspieler handeln.

„Ohne Legionäre ist es leider nicht mehr möglich, vorne mitzuspielen. Daher hoffe ich, dass sie uns dahingehend weiterhelfen können und gut in die Mannschaft passen. Gerade in der offensiven Durchschlagskraft hat es uns im Frühjahr leider gefehlt“, erklärt Leimer die Entscheidung für Spieler aus der Fremde.

Weiters soll aber auch noch ein Spieler aus der Umgebung den Kader verstärken. Auch da müssen noch letzte Details geklärt werden, ehe der Coach den Namen bekannt gibt. „Es ist ein routinierter universell einsetzbarer Spieler für das Mittelfeld oder Defensive!“

Baumann-Backup gesucht

Weiters sind die Türnitzer noch auf der Suche nach einem Tormann als Back-up für Rückkehrer Patrick Baumann. „Wir sind für Gespräche mit Interessenten gerne bereit“, gibt Leimer zu, dass Torleute dem SVT derzeit nicht gerade die Tür eintreten.

Das wichtigste Ziel bleibt aber wie schon in den letzten Jahren gleich und ist auch ein Steckenpferd von Leimer. „Auch wenn wir zwei Legionäre verpflichten werden, ist das oberste Prinzip, die eigenen jungen Spieler weiterzuentwickeln. Leider ist auch das ohne Führungsspieler schwer möglich, weshalb die Legionäre unabdingbar sind“, sagt Leimer. Außerdem müsse man vorne mitspielen, um überhaupt den eigenen Nachwuchs an den Klub binden zu können. „Und wenn man vorne mitspielt, kommen auch mehr Zuschauer, was sich natürlich wieder positiv auf die Mannschaft und den ganzen Verein auswirkt“, räsoniert Leimer weiter.

Traisener sind fertig

Der WSV Traisen hat das Transferprogramm abgeschlossen. Trainer Robert Möderndorfer ist zufrieden und freut sich auf die neue Saison. „Mit Jemin Krasniqi haben wir ja unseren Wunschspieler aus Wilhelmsburg für die Offensive zurückholen können und mit Jan Omelka einen Spieler, der in der Defensive Stabilität bringen soll. Wir gehen gut gerüstet in die neue Saison.“ Das erste Training fand am Dienstag statt.