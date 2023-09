Zwei richtig wichtige Siege fürs Selbstvertrauen

Obwohl Türnitz dezimiert war und einige Stammspieler fehlten, gelang ein fast historischer Sieg in Pressbaum. In den letzten zwei Jahrzehnten konnten nur ganz wenige Punkte aus dem Wienerwald mitgenommen werden. Doch Robert Leimer hat seine Elf super auf den Gegner eingestellt. Für die fehlenden Spieler rückten die Youngsters Paul Pfeffer und Kilian Moritz in die Startelf. „Ich bin wirklich begeistert von den jungen Spielern, sie ziehen auch im Training voll mit und setzten auch auf dem Feld das vorher besprochene super um“, freute sich der Coach. Und obwohl beim Derbysieg gegen Eichgraben Pressbaum sicher genug Selbstvertrauen getankt hatte, zeigte Türnitz an diesem Tag wenig Schwächen und nutzte seine eigenen Stärken eiskalt aus.

Nach einer Nullnummer bis zur Pause legte die Leimer-Elf danach richtig los. Mario Molnar durfte nach zwei Frimmel-Eckbällen gleich zweimal jubeln (49., 68.). Assistgeber Marek Frimmel erhöhte zum zwischenzeitlichen 2:0 (55.). Nach dem 0:3 riskierte Pressbaum alles und schaffte noch das 1:3, doch die Türnitzer Defensive ließ nichts mehr zu und fixierte in der 87. Minute durch Patric Klacan den 4:1-Endstand. Leimer war begeistert: „Das war eine starke Leistung der Mannschaft, auch die erste Hälfte war schon gut, in der zweiten ist dann aber auch der letzte Pass angekommen.“

Sven Walter hat „es“ bei der SG wieder getan: Tor und Einwurf-Vorlage!

Auch das zweite Spiel - Traisen war spielfrei - ist einen genaueren Blick wert, weil fast unglaublich. Wir erleben nämlich ein Dé­jà-vu der ganz seltenen Sorte, könnten eigentlich den Artikel aus der letzten Woche eins zu eins nochmals verwenden. Dass der junge Sven Walter gegen zwei starke Gegner, nämlich Maria Anzbach und Böheimkirchen, je einmal ein Tor mit einem langen Outeinwurf eingeleitet hat und je einmal mit dem Kopf selbst getroffen hat, ließ uns schon in der Vorwoche staunen. Zumal es sich beim Youngster um keinen Offensivmann, sondern einen Defensivspieler handelt, der sich halt immer wieder gern am Flügel in den Angriff einschaltet.

Und richtig geraten: Auch im dritten Spiel in Folge, im Derby gegen Wilhelmsburg, war Walter mit einem Kopfballtor zur 2:1-Führung zur Stelle, nachdem er bereits zuvor das Tor zum 1:0 direkt mit einem Outeinwurf eingeleitet hatte. Damit hatte er erneut maßgeblichen Anteil am Sieg seiner Mannschaft, auch wenn er diesmal zwischenzeitlich auch noch ein unglückliches Eigentor zum 1:1 einstreute. Insgesamt wurde das Spiel 5:2 gewonnen. Eine Viertelstunde vor dem Ende musste Walter aber angeschlagen vom Feld. „Eine verdienter Sieg und eine gute Leistung der ganzen Mannschaft“, hofft Trainer Ercan Gürbüz, aber nicht nur aufgrund seiner Serie, dass Walter bis zum Spiel am Freitag in Eichgraben wieder fit wird. „Er ist mittlerweile ein echter Leistungsträger“, lobt der Coach.

Vorschau:

Eichgraben – SG Hohenberg/St. Aegyd, Freitag, 19.30 Uhr. David Mosbacher und Sven Walter sind angeschlagen und fraglich für die Partie im Wienerwald. „In Eichgraben wird es sehr schwierig, da muss alles passen. Wenn wir wieder so eine Leistung abrufen können, wie in den letzten drei Partien gegen starke Gegner, ist aber auch dort ein Punkt drinnen“, ist Ercan Gürbüz überzeugt.

Traisen – Harland, Freitag, 19.30 Uhr. Während Vladimir Balat in Traisens Kader zurückkehrt, ist es für Daniel Jakovljevic voraussichtlich noch zu früh. Und bei Rilind Krasniqi wird es sich unter der Woche zeigen, ob er wieder fit ist. „Man sieht es Woche für Woche, dass jeder jeden schlagen kann. Wir werden Harland sicher nicht unterschätzen, auch wenn sie noch ohne Punkt dastehen. Die Ergebnisse waren teilweise sehr knapp, doch zu Hause zählt für uns nur ein Sieg, wenn wir vorne dran bleiben wollen“, sagt Trainer Robert Möderndorfer.

Türnitz – Pyhra, Sonntag, 16 Uhr. Gegen Pyhra sollte Türnitz wieder aus dem Vollen schöpfen können. „Ich habe mirdiesen unangenehmen Gegner am Freitag angeschaut. Die sind extrem stark und stehen richtig kompakt. Aber auch wenn es schwer wird, zu Hause versuchen wir auf Sieg zu spielen“, verspricht Robert Leimer, die Mannschaft bestmöglich auf den Gegner einzustellen.