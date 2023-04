Rumpftruppe jubelt über späten Ausgleich

Werbung

ALTLENGBACH - WILHELMSBURG 5:5. Die Hausherren mussten zahlreiche Stammspieler vorgeben. Am schwersten wog der Ausfall von Hovo Sarikyan und Florian Messner, Altlengbachs kompletter Offensivabteilung. Stattdessen bot Coach Manfred Kerschner Paul Fuchs an vorderster Front auf, dahinter wurden Jovan Nikic und Tobias Himsel mit neuen Offensivaufgeben betraut.

Auch im Tor gab es eine Änderung, da ‚Bizzi‘ Herbich verhindert war. Statt ihm hütete Antonio Tomic den Kasten und musste in 90 Minuten gleich fünf Mal hinter sich greifen. Dass am Ende keine klare Niederlage wurde, sondern ein Remis herausschaute, war einer starken Mannschaftsleistung geschuldet. „Man muss den Jungs wirklich ein Kompliment aussprechen“, lobt der sportliche Leiter Peter Gal.

Nach dem Führungstreffer durch Jovan Nikic in der achten Minute musste seine Elf in Folge immer einem Ein- bis Zwei-Tore-Rückstand hinterherlaufen. Am Ende sah schon alles nach einem klaren Erfolg der Gäste aus, doch als Enno Gal in der 88. Minute den Ball zum 4:5 mit der Brust über die Linie drückte, ging noch einmal ein Ruck durch die Mannschaft. In der letzten Spielminute wurde man schließlich auch belohnt. Himsel traf nach einem Freistoß von der Seite per Kopf zum 5:5-Ausgleich. Gal: „Aufgrund der vielen Ausfälle waren wir schwer auszurechnen. Die Mannschaft hat Moral gezeigt und toll gekämpft.“

Statistik:

Altlengbach - Wilhelmsburg 5:5 (1:1)

Torfolge: 1:0 (8.) Nikic, 1:1 (44.) Köberl, 1:2 (51.) Krasniqi, 1:3 (58.) Köberl, 2:3 (66.) Zolvik, 2:4 (69.) Krasniqi, 3:4 (76.) Himsel, 3:5 (85.) Krasniqi, 4:5 (88.) Gal, 5:5 (90.) Himsel

Karten: Zolvik (45., Gelbe Karte Kritik), Kristo (28., Gelbe Karte Unsportl.)Köberl (90+3., Gelbe Karte Kritik), Krasniqi (90+1., Gelbe Karte Unsportl.), Gürbüz (90+1., Gelbe Karte Foul)

Altlengbach: Greilinger (74. Salazar Mendoza), Gal, Fuchs (66. Azimi), Himsel, Grundner, Nikic, Mayr (74. Azimi), Zolvik, Kristo (41. Magyar), Tomic, Dlhy

Wilhelmsburg: Krasniqi Lirak, Krasniqi Jemin, Schuster (70. Aigelsreiter), Fischer, Navratil, Lannersdorfer, Murisan (29. Köberl), Brandauer, Griessler, Gürbüz, Stiefsohn

50 Zuschauer, Schiedsrichter: Norbert Lenk