Kein Punkt bei Glaninger-Debüt

Jürgen Pinczker zog nach der Niederlage gegen Markersdorf die Reißleine und räumte seinen Platz auf der Trainerbank des ASK Wilhelmsburg. „Es ist schade, wenn man 200 Prozent für den Verein gibt und es trotzdem nicht ausreicht“, sagt das ASK-Urgestein, das im Verein auch Kassier und Kommunikator ist und neben der Kampfmannschaft auch die U10 trainierte. Pinczker kümmerte sich selbst um die Verpflichtung seines Nachfolgers.

Der neue Mann heißt Alexander Glaninger und hat mit Gerersdorf (2017) und der USG Alpenvorland (2022) schon zwei Teams in die 1. Klasse geführt. Pinczker kickte mit dem 42-Jährigen in der Landesliga beim ATSV Ober-Grafendorf. „Alex passt sehr gut zu uns. Dass er nicht alles zerreißen wird und nicht zaubern kann, muss uns aber auch klar sein.“

Einen Zaubertrick hatte der neue Coach dann doch auf Lager: In Altlengbach ging der ASK erstmals in der Saison in Führung, nach zehn Minuten stand es 0:2. Doch Wilhelmsburg war bei Standards zu anfällig, ging am Ende leer aus. Nun kommt es zum Duell mit Maria Anzbach.