Trainerwechsel: Glaninger löst Pinczker ab

Der ASK Wilhelmsburg hat einen neuen Trainer. Am Dienstag erbte Alexander Glaninger das Amt von Jürgen Pinczker. Letzterem war in der bisherigen Saison kein Glück beschieden. Nach den zahlreichen Veränderungen im Kader im Sommer kam die Mannschaft in den ersten sechs Runden nicht in Fahrt. In sechs Spielen geriet der ASK sechsmal in Rückstand, gegen die Nachzügler Harland und Pressbaum konnte man das Spiel noch drehen, zuletzt setzte es gegen Pyhra (0:2), Hohenberg/St. Aegyd (2:5) und Markersdorf (0:2) aber drei Niederlagen in Serie. “Es war mir bewusst, dass es eine schwierige Aufgabe für mich werden würde, neben der Funktion des Kassiers und die des U10 Jugendtrainers, auch die Kampfmannschaft zu trainieren“, wird Pinczker auf der Homepage des Vereins zitiert. Er habe den Trainerposten gerne angenommen, mit der Vereinbarung, dass eine andere Lösung realisiert werden könne, sollte sich die Möglichkeit dazu bieten, heißt es ebenda. Pinczkers Rückzug sei nun auf persönlichen Wunsch erfolgt. Pinczker werde seine anderen Aufgaben im Verein aber weiterhin ausüben.

Zwei Meistertitel in der 2. Klasse

Die besagte Lösung hat der ASK nun mit Alexander Glaninger gefunden. Der 42-jährige hat knapp zehn Jahre Erfahrung als Kampfmannschaftstrainer und führte zuerst den FCU Gerersdorf (2017) und dann die USG Alpenvorland (2022) in die 1. Klasse West/Mitte. Bei der USG wurde der B-Lizenz-Trainer nach einem schleppenden Saisonstart vor die Tür verwiesen und vor zwei Wochen durch seinen Co-Trainer ersetzt. Nun soll Glaninger in Wilhelmsburg neue Impulse setzen und die sportliche Trendwende einleiten. Erster Gegner ist am Samstag Altlengbach.