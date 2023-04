Böheimkirchen stoppt Pressbaums Siegeszug

Böheimkirchen - Pressbaum 2:1. Böheimkirchens Trainer Mario Pemmer reagiert auf die enttäuschende Vorstellung gegen Hohenberg/St. Aegyd vor einer Woche (2:4), der Verein trennte sich von Legionär Jan Hromek, Pemmer ließ gegen Pressbaum zu Beginn auch Kosovar Basholli auf der Bank. “Ich habe Tacheles geredet”, sagt der Coach. Seine Mannschaft präsentierte sich gegen den USV Pressbaum jedenfalls verbessert. Die Gäste hatten nach drei Siegen in Serie einige Ausfälle zu beklagen. Mario Katava und Djordje Miletic waren auf Urlaub. “Das war seit Langem so abgesprochen”, sagt Pressbaums sportlicher Leiter und Co-Trainer Ronny Roschinsky. So schmerzte es Pressbaum umso mehr, dass mit Patrick Uhlig auch der beste Offensivspieler aufgrund einer Oberschenkelzerrung w. o. geben musste. So sah sich Trainer Peter Gimplinger dazu veranlasst, sich das Leiberl überzustreifen. Der Coach gab in Pressbaums Innenverteidigung sein Startelfdebüt.

Chancenarme erste Halbzeit

Beide Mannschaften hatten auf dem tiefen, schwer zu bespielenden Boden, der in den 90 Minuten auch ziemlich in Mitleidenschaft gezogen wurde, Probleme ein Fußballspiel aufzuziehen. Die Hausherren hatten mehr Ballbesitz, konnten aber nur bei Freistößen für einen Hauch von Torgefahr sorgen. Die Gäste lauerten auf Umschaltmomente, wurden aber zweimal wegen Abseits zurückgepfiffen und versäumten es auch, den Abschluss zu suchen. Mit 0:0 ging es in die Pause.

Basholli trifft als Joker

Nach dem Seitenwechsel wurden die Böheimkirchner zwingender. Die erste große Chance konnte USV-Goalie Patrick Pusam im Eins-gegen-eins gerade noch vereiteln, doch dann sorgte Kosovar Basholli wenige Minuten nach seiner Einwechslung für das 1:0. Nach einem Chipball über die gegnerische Abwehrkette setzte sich der Ex-Profi durch und spitzelte den Ball an Pusam vorbei ins Netz (64.). Doch mit ihrem schönsten Spielzug kamen die Gäste zum Ausgleich: Nach einem Doppelpass im Mittelfeld verwertete Pascal Szczur die perfekte flache Hereingabe zum 1:1 (76.). Pressbaums Solospitze hätte danach für die Wende sorgen können, doch übernahm einen Abpraller direkt und verfehlte das Tor.

Das 2:1 liegt in der Luft

Auch Böheimkirchen hatte gute Chancen, um wieder in Führung zu gehen. Chibuzo Oguegbu hatte allein vor Pusam alle Optionen offen, doch vergab die Möglichkeit ebenso wie David Steiner, der zwei besser postierte Mitspieler übersah. So blieb der Torjubel Agon Demiri überlassen. Der Mittelfeldspieler traf mit einem Freistoß aus etwa 25 Metern unhaltbar für Pusam via Stange zum 2:1 (87.). Es war das Siegtor für Böheimkirchen. Pemmer war mit seiner Mannschaft versöhnt: “Das war die Reaktion, die ich mir erhofft habe. Alle Kaderspieler waren voll bei der Sache. Die Mannschaft war willig, hat von der ersten Minute an Gas gegeben. Der Sieg war verdient.” Roschinsky konnte dem nicht beipflichten: “Böheimkirchen war ein glücklicher Gewinner. Es war kein gutes Spiel. Beide Mannschaften hätten mit einem Punkt zufrieden sein müssen.”

29.04.2023 16:30

Statistik:

Böheimkirchen - Pressbaum 2:1 (0:0)

Torfolge: 1:0 (64.) Basholli, 1:1 (76.) Szczur, 2:1 (87., Freistoß) Demiri

Karten: Gwiss (61., Gelbe Karte Foul), Steiner (65., Gelbe Karte Foul), Avdulahu (90+3., Gelbe Karte Unsportl.)Schober (25., Gelbe Karte Unsportl.), Berari (67., Gelbe Karte Foul), Gerstl (42., Gelbe Karte Foul), Szczur (69., Gelbe Karte Foul), Schellnast (90+1., Gelbe Karte Foul)

Böheimkirchen: Walzl, Demiri, Damm, Avdulahu, Oguegbu (85. Hikmet), Steiner, Basholli Endris, Gwiss, Kerschner, Ofner, Bajrami (60. Basholli)

Pressbaum: Gerstl, Brieger, Gimplinger (90. Havranek), Schmied, Szczur, Topic (79. Slachta), Schorn, Schober (HZ. Schellnast), Pusam, Berari, Oitzinger (68. Kröss)

60 Zuschauer, Schiedsrichter: Emre Dilmen