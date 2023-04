Spielgemeinschaft dreht die Partie nach der Pause

Werbung

Böheimkirchen - SG Hohenberg/St. Aegyd 2:4. Nach dem ersten Sieg im Frühjahr (3:2 in Traisen) verzeichnete der SV Böheimkirchen auch gegen die SG Hohenberg/St. Aegyd einen optimalen Start. Chibuzo “Sunny” Oguegbu brachte die Gastgeber bereits in der 5. Minute in Führung. Und Böheimkirchens nigerianischer Stürmer stand wenig später gleich ein zweites Mal im Mittelpunkt: Als Oguegbu im Strafraum zu Fall gebracht wurde, entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. David Steiner kümmerte sich um die Ausführung, doch setzte den Ball über das Tor. Statt 2:0 stand es 1:1, da Rene Lukac bei einem beherzten 60-Meter-Lauf von all seinen Gegenspielern nicht entscheidet gestört wurde und mit der ersten Gäste-Chance im Spiel zum Ausgleich traf (25.). “Da muss man einfach einmal ein taktisches Foul riskieren”, schüttelte SVB-Coach Mario Pemmer den Kopf.

Steiner trifft zur Halbzeitführung

Steiner machte seinen Fehler in der 38. Minute wieder gut, indem er mit einer Einzelaktion auf 2:1 stellte. Nach dem Seitenwechsel verspielten die Böheimkirchner aber ihre Halbzeitführung, David Mosbacher und Lukac drehten mit einem Doppelschlag (55., 58.) die Partie. Der SVB fand keine Mittel mehr und musste kurz vor Schluss das entscheidende 2:4 des eingewechselten Alexander Hofecker hinnehmen (88.). Pemmer ging nach dem Gesehenen nicht mehr in die Kabine, er fand nach der enttäuschenden Vorstellung seiner Mannschaft klare Worte: “Es ist ein Wahnsinn, dass man so ein Spiel verlieren kann. Hohenberg war schwach, aber wir waren noch viel schwächer. Vorne versuchen wir Dribblings und Gurkerl, prüfen kein einziges Mal Hohenbergs jungen Ersatztormann. Hinten machen wir Abspielfehler ohne Druck, nehmen keine Zweikämpfe an und laden den Gegner zum Toreschießen ein. Zuhause kann man sich einfach nicht so präsentieren. Ich habe selten so eine schlechte Partie gesehen.”

Statistik:

Böheimkirchen - SG Hohenberg / St.Aegyd 2:4 (2:1)

Torfolge: 1:0 (5.) Oguegbu, 1:1 (25.) Lukáč, 2:1 (38.) Steiner, 2:2 (55.) Mosbacher, 2:3 (58.) Lukáč, 2:4 (88.) Hofecker

Karten: Basholli (73., Gelbe Karte Foul)Gürbüz (39., Gelbe Karte Kritik), Wallner (40., Gelbe Karte Kritik), Walter (84., Gelbe Karte Unsportl.), Bachler (28., Gelbe Karte Unsportl.)

Böheimkirchen: Basholli Endris, Hikmet, Demiri, Walzl, Bajrami (66. Hromek), Basholli Kosovar, Damm, Schmid (72. Sulimani), Avdulahu, Steiner, Oguegbu

SG Hohenberg / St.Aegyd: Götzinger (82. Grasl), Bachler, Weil (64. Resch), Walter, Mitterböck, Mayerhofer (67. Hofecker), Ofner, Vasek, Mosbacher, Lukáč (82. Böhm), Wallner

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Emre Kaya