Eichgraben beendet lange Heim-Durststrecke

EICHGRABEN - WILHELMSBURG 3:2. Nach starken Regenfällen war der Rasen in Eichgraben tief und schwer zu bespielen. „Wir haben es aber gut gemacht und hatten das Spiel von Anfang an unter Kontrolle“, lobt Eichgrabens Coach Nebo Trucic. Memo Ciftcisoy schoss seine Elf im ersten Durchgang verdient mit 2:0 in Führung. Von den Gästen war wenig zu sehen, außer bei einer Top-Chance von Fabian Köberl hatten die Hausherren Glück.

Nach de Seitenwechsel brachte Wilhelmsburgs Stürmer seine Elf vom Elfmeterpunkt dann doch noch einmal heran. „Wilhelmsburg hatte danach keine wirklichen Top-Chancen, aber es blieb trotzdem spannend“, erzählt Trucic. Für klare Verhältnisse sorgte erst der eingewechselte Clemens Schneider in der 82. Minute. Der neuerliche Anschlusstreffer durch Lirak Krasniqi kam in der 92. Minute zu spät. Trucic: „Wir haben phasenweise sehr gut gespielt und unser Sieg war im Endeffekt auch komplett verdient.“

Christian Neulinger, Trainer ASK Wilhelmsburg: “Wir waren zur Pause 2:0 hinten, haben aber fast nur auf ein Tor gespielt. Wir hatten gute Chancen, haben aber zu wenig daraus gemacht. Einmal hat Eichgrabens Tormann auch super gehalten. Nach dem Anschlusstreffer sind wir druckvoll geblieben, haben aber nicht mehr so viele Möglichkeiten gehabt. Wir haben dann in der Schlussphase aufgemacht, Eichgraben hat das zum 3:1 genützt. Spielerisch und von der Einstellung her waren wir wieder dort, wo wir hin wollen. Die Chancenauswertung war das einzige Manko.”

Statistik:

Eichgraben - Wilhelmsburg 3:2 (2:0)

Torfolge: 1:0 (13.) Ciftcisoy, 2:0 (41.) Ciftcisoy, 2:1 (48., Elfmeter) Köberl, 3:1 (83.) Schneider, 3:2 (90+4.) Krasniqi

Karten: Sterle (47., Gelbe Karte Unsportl.), Schneider (80., Gelbe Karte Unsportl.), Billek (78., Gelbe Karte Kritik), Smola (65., Gelbe Karte Kritik)Fischer (58., Gelbe Karte Foul), Lannersdorfer (63., Gelbe Karte Foul)

Eichgraben: Billek Alexander (84. Hosemann), Sterle, Milicevic, Smola, Ciftcisoy (84. Serdar), Billek Gerhard, Brauner (67. Fröschl), Keita, Kranz, Pilic (60. Schneider), Haas

Wilhelmsburg: Lannersdorfer, Stiefsohn, Navratil (86. Weber), Brandauer, Krasniqi Lirak, Krasniqi Jemin (90. Köberl), Fischer, Schuster (86. Karner), Griessler, Gürbüz (76. Aigelsreiter), Köberl Fabian

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Mustafa Kölemen