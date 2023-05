Harland feiert den ersten Sieg im Frühjahr

Harland - Böheimkirchen 3:2. Seit 22. Oktober musste der SC Harland auf einen Sieg warten, im Frühjahr konnte das Schlusslicht erst einen Punkt ergattern. Im Heimspiel gegen den SV Böheimkirchen bahnte sich am Sonntagvormittag in der ersten Halbzeit aber eine Überraschung an. Die Gäste hatten zwar mehr Ballbesitz, Harland verteidigte aber diszipliniert und wurde immer wieder bei Kontern gefährlich. Ali Mohammad nützte die Chance, als in Böheimkirchens Hintermannschaft nach einer Kopfballverlängerung von Vladimir Peska Uneinigkeit herrschte und stellte auf 1:0 (26.). Kurz vor der Pause schlug Miroslav Gregan per Freistoß zu (45.). “So weit hätte es gar nicht kommen dürfen. Da haben wir wieder geschlafen”, weiß SVB-Coach Mario Pemmer, der mit der Leistung seiner Mannschaft überhaupt nicht zufrieden war: “Wir haben keine Lösungen gefunden, hatten keinen Tiefgang im Spiel, keine Ballstafetten.”

Doppelwechsel zur Pause

Böheimkirchens Trainer reagierte in der Halbzeitpause mit einem Doppelwechsel. Legionär David Steiner kam für Chibuzo Oguegbu, Balazs Bali machte für Elias Kerschner Platz. Die Gäste waren nun besser im Spiel, Sebastian Schmid hielt in der 60. Minute trotz verstellter Schussbahn einfach drauf, der Ball fand den Weg ins Harlander Tor. Dem SVB gelang es aber nicht nachzulegen, nach einem Böheimkirchner Ballverlust an der Seitenlinie fasste sich Gregan ein Herz und bezwang Gäste Goalie Maximilian Damm mit einem Heber aus knapp 40 Metern (83.).

Böheimkirchner Schlussoffensive

Kresnik Avdulahu gelang mit einem Freistoß zwar noch einmal der Anschlusstreffer (85.), drei gute Ausgleichschancen durch Agon Demiri, Mahmut Dursun und Schmid wurden aber zur Beute von HSC-Schlussmann Arjan Muharemi. Den Hausherren kam der Abpfiff ganz gelegen. Vor dem Kellerduell gegen Altlengbach gab es für Harland einmal wieder drei Punkte zu feiern. “Aufgrund der ersten Halbzeit geht der Sieg für mich in Ordnung”, fand HSC-Obmann Toni Heinzl. “Nach der Pause hat uns Böheimkirchen ganz schön hinten reingedrängt.” Pemmer weiß: “Die zweite Halbzeit war eine Spur besser, aber auch nicht ganz, was ich mir vorstelle. Über das ganze Spiel gesehen wäre ein Unentschieden okay gewesen. Harland war aber taktisch diszipliniert. Der Sieg war auch nicht unverdient.”

28.05.2023 11:00

Statistik:

Harland - Böheimkirchen 3:2 (2:0)

Torfolge: 1:0 (26.) Mohammad, 2:0 (45.) Gregan, 2:1 (60.) Schmid, 3:1 (83.) Gregan, 3:2 (85.) Avdulahu

Karten: Zulfiji (44., Gelbe Karte Foul), Zeiss (67., Gelbe Karte Foul), Brammer (59., Gelbe Karte Unsportl.), Jashari (88., Gelbe Karte Kritik), Koplik (74., Gelbe Karte Unsportl.), Peska (90., Gelbe Karte Unsportl.)Gwiss (47., Gelbe Karte Foul), Avdulahu (74., Gelbe Karte Unsportl.)

Harland: Zulfiji, Holzhauser, Besic (60. Gligorevic), Peska, Meyer, Gregan, Zeiss, Muharemi, Koplik, Brammer (83. Jashari), Mohammad

Böheimkirchen: Damm, Schmid, Sulimani, Demiri, Basholli, Bali (HZ. Kerschner), Oguegbu (HZ. Steiner), Walzl, Avdulahu, Tasser (80. Dursun), Gwiss

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Kerem Özkan