Purkersdorf feiert den zehnten Sieg im Frühjahr

Purkersdorf - Pyhra 3:1. Pyhras Trainer Gerald Schwingenschlögl konnte im Gegensatz zur 0:4-Heimniederlage gegen Maria Anzbach wieder auf Michal Valjent, Ky Nguyen und Marcel Buchmayer bauen, Purkersdorfs Coach Jürgen Novara ließ seine Startelf nach dem 6:0-Kantersieg in Traisen unverändert. Die Ausgangslage war klar: Die Gastgeber mussten gewinnen, um im Titelrennen die Nase vorn zu behalten. Die Gäste kamen gut in die Partie und ließen den Tabellenführer nicht zur Entfaltung kommen. “Wir wollten ihnen nicht ins offene Messer laufen und ihnen keine Räume geben”, sagt Schwingenschlögl. “Das haben wir 60 Minuten lang gut gemacht.” Erst gegen Ende der ersten Halbzeit wurde der FCP richtig gefährlich: Bei einer Doppelchance von Marko Djukic und Mehmet Aydogan hätte das 1:0 fallen müssen.

Pyhra stemmt sich dagegen

Pyhra bekam nicht viele Gelegenheiten, Nguyen kam in der ersten Halbzeit einem Torerfolg am nächsten, doch traf aus guter Position das Tor nicht. Nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste hartnäckig. Novara reagierte mit einem Doppeltausch in der 54. Minute, brachte Franz-Josef Marcher und Philipp Grabner ins Spiel. Um in Führung zu gehen, benötigte Purkersdorf aber einen Elfmeter. Nach einem Foul von Benjamin Wiesmüller hatte Schiedsrichter Stevan Radenkovic, der die Partie souverän leitete, keine andere Wahl als auf den Punkt zu zeigen. Aydogan trat an und ließ SCP-Goalie Jürgen Balzer mit einem wuchtigen, platzierten Schuss keine Abwehrchance (57.).

FCP-Bank sorgt für die Entscheidung

Mit der Führung im Rücken wurden die Hausherren immer stärker. Grabner verwertete nach einer schönen Kombination einen Assist von Thomas Prager zum 2:0 (72.), der ebenfalls eingewechselte Manuel Farghadan sorgte in der 81. Minute für die endgültige Entscheidung. Der 18-Jährige traf in der Jokerrolle zum zweiten Mal in Folge. Pyhra konnte durch Marco Wielander kurz vor Schluss noch Ergebniskosmetik betreiben und auf 1:3 stellen (89.). “Wir haben das Spiel 90 Minuten lang kontrolliert, sind geduldig geblieben und haben dann die Tore gemacht”, war Novara zufrieden. “Ein Vorteil war die starke Bank. In den letzten 30 Minuten können wir noch einmal richtig nachlegen.” Schwingenschlögl war mit dem Beginn zufrieden, hätte sich nach dem 0:1 aber mehr Gegenwehr gewünscht: “Für einige von meinen Spielern war das Match dann anscheinend vorbei. Sie haben nicht mehr daran geglaubt. Das verstehe ich nicht.”

26.05.2023 19:30

Statistik:

Purkersdorf - Pyhra 3:1 (0:0)

Torfolge: 1:0 (57., Elfmeter) Aydogan, 2:0 (72.) Grabner, 3:0 (81.) Farghadan, 3:1 (89.) Wielander.

Karten:

Purkersdorf: Rezai, Brabetz, Aydogan (84. Dies), Leitl, Romic, Kinzl (54. Grabner), Szczur (54. Marcher), Djukic (62. Farghadan), Faschingeder, Filar, Prager

Pyhra: Balzer, Pedevilla (82. Thoma), Mihalik, Nolz, Nguyen (82. Wiesbauer), Sima (74. Rudolf), Hagenauer Matthias, Wielander, Wiesmüller (82. Lehr), Valjent (63. Buchmayer), Hagenauer Christoph

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Stevan Radenkovic