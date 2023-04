Werbung

Gerald Schwingenschlögl, Trainer SC Pyhra: „Wir waren klar besser als am Freitag, das war ein gutes Auftreten von Anfang an. Hohenberg hatte in der ersten Halbzeit auch seine Chancen, aber unsere waren Zwingender. In der zweiten Halbzeit hatten wir das Spiel im Griff, wir hätten aber das 3:0 machen müssen. Am Schluss hat man gemerkt, dass bei beiden Mannschaften schon ein bisschen die Kräfte ausgehen. Aufgrund der Chancen war unser Sieg war nicht unverdient.“

10.04.2023 16:00

Statistik:

SG Hohenberg / St.Aegyd - Pyhra 1:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (2.) Valjent, 0:2 (69.) Valjent, 1:2 (90+3.) Bachler

Karten: Kendler (52., Gelbe Karte Foul)Bernhard (77., Gelbe Karte Foul)

SG Hohenberg / St.Aegyd: Weil, Götzinger, Ofner, Vasek, Yildiz (HZ. Mitterböck), Wallner, Mosbacher, Eckel (55. Hofecker), Bachler, Berisha, Lukáč (34. Kendler)

Pyhra: Wielander (63. Herzberger), Buchmayer (89. Rudolf), Pedevilla, Nguyen (79. Lehr), Balzer, Höpp, Valjent, Mihalik, Hagenauer, Bernhard (79. Hagenauer), Nolz

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Jasmin Duran