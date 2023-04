Gerald Schwingenschlögl, Trainer SC Pyhra: “Es ist bitter, wenn man so in ein Spiel startet. Wir haben Valjent nach seiner ersten Gelben noch gesagt, er soll ruhig bleiben. Dann lässt er sich nach einem Foul zu einer Tätlichkeit hinreißen. Die Mannschaft hat danach alles gegeben und ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben 20 Minuten gebraucht, um uns zu finden, danach hat man nicht mehr gesehen, dass wir einer weniger waren. Die ersten zwei Gegentore haben wir uns selbst geschossen. Von Türnitz ist nichts gekommen. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Meisterschaftskandidat so wenig Fußball spielt. Wir hatten die besseren Chancen und haben verdient den Ausgleich geschafft. Dass man nach so einer Partie nicht einmal einen Punkt mitnimmt, tut einfach richtig weh.”

30.04.2023 16:30

Statistik:

Türnitz - Pyhra 3:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (17.) Anzberger, 1:1 (74.) Herzberger, 2:1 Mitterer, 3:1 (90+5., Elfmeter) Anzberger

Karten: Bichler (81., Gelbe Karte Foul), Schrittwieser (30., Gelbe Karte Foul), Novotny (20., Gelbe Karte Unsportl.), Gravogl (84., Gelbe Karte Foul)Valjent (5., Rote Karte Tätl.), Höpp (76., Gelbe Karte Foul), Schwingenschlögl (10., Gelbe Karte Kritik), Valjent (4., Gelbe Karte Kritik)

Türnitz: Weinmesser, Anzberger, Havlicek (84. Rauchenberger), Mitterer, Gravogl, Novotny, Molnar (72. Zeqiri), Schrittwieser, Bichler, Kausl, Löcker

Pyhra: Pedevilla, Balzer, Mihalik (72. Rudolf), Valjent, Nolz, Buchmayer (79. Lehr), Wielander, Bernhard (64. Hagenauer), Höpp, Hagenauer Christoph, Nguyen (64. Herzberger)

130 Zuschauer, Schiedsrichter: Peter Kraft