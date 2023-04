Novara-Elf bleibt ohne Makel

Werbung

Drei Spiele, drei Siege, 9:1 Tore. Der FC Purkersdorf verlängerte seinen Traumstart in die Frühjahrsmeisterschaft und ließ auch in Böheimkirchen nichts anbrennen. Im ersten von drei Auswärtsspielen in Serie brachte Marko Djukic den FCP früh in Führung. Die Abwehr der Hausherren half kräftig mit, indem sie beim Gegentor eine Zuschauerrolle einnahm. „Sie haben es uns nicht unbedingt schwer gemacht“, sagt Purkersdorfs Trainer Jürgen Novara.

Kinzl erweitert die Möglichkeiten

Seine Mannschaft ließ in der Folge nichts mehr anbrennen. Im ersten Durchgang fehlte den Gästen vor dem Tor noch die nötige Präzision, nach der Pause war man treffsicherer. Franz Josef Marcher (51.) verdoppelte die Führung, ehe Djukic per Freistoß für die Entscheidung sorgte (63.). Das letzte Tor gehörte Sebastian Kinzl, der kurz nach seiner Einwechslung einen lehrbuchmäßigen Konter zum 4:0 abschloss. Für den 23-jährigen Kinzl war es der erste Kampfmannschaftseinsatz seit eineinhalb Jahren. Nach einer kurzen Fußballpause lief der Stürmer im Herbst ein paar Mal in der U23 auf. In der Wintervorbereitung konnte er wieder regelmäßig trainieren. Mit Kinzl verfügt Novara nun über eine weitere Alternative im Sturm. „Wenn er im Training ist, wird er sicher Option sein“, sagt der Coach.

In der Abwehr haben sich die Abläufe gefestigt, Novara war regelrecht begeistert vom Defensivverhalten seiner Elf. „Wir haben in den letzten zwei Spielen überhaupt nichts zugelassen.“ Auch auf der Torhüterposition zeichnet sich Entspannung ab: Mit Jan Filar war zuletzt nur ein Goalie fit. Jetzt stehen Andrii Chernychka und Josef Strozer vor ihrer Rückkehr.