Novara-Elf hat Riesensprung gemacht

Von Platz fünf auf Platz eins – und weiter in die 1. Klasse. Der FC Purkersdorf hat im Frühjahr einen Riesensprung gemacht, der sich auch in sämtlichen Statistiken niederschlägt. Eigentlich wollte man beim FCP in der vergangenen Saison noch Aufbauarbeit leisten, um nächstes Jahr auf den Titel loszugehen. Doch seit der Winterpause griff ein Rädchen ins andere – und Purkersdorf ging ein Jahr früher als geplant als Erster über die Ziellinie. Wie war das möglich?

Das Meister-Geheimnis

FCP-Coach Jürgen Novara hebt drei Punkte hervor: „Wir trainieren auf Landesliga-Level, im Herbst sind einige noch nicht mit dem Pensum zurechtgekommen. Wir haben auch nicht gebremst.“ Die Gewöhnung an die Belastung habe sich jedenfalls ausgezahlt. „Im Frühjahr war der Tank trotz neun Wochen Vorbereitung immer voll. Wir hätten auch noch zwei, drei Wochen weiterspielen können“, ist der Coach überzeugt.

Punkt zwei waren für Novara die Wintertransfers Danijel Romic und Mehmet Aydogan. „Mit Romic konnten wir eine Dreierkette spielen. Dadurch gewinnt das Mittelfeld. Wir hatten längere Ballbesitzphasen und mehr taktische Möglichkeiten.“ Aydogan schlug ebenfalls ein, schoss zehn Tore.

Punkt drei: „Wir hatten wenige Verletzungen.“ Das war nicht nur gottgegeben. „Wir haben uns am Montag teilweise zwei Physios geleistet“, sagt Novara. „Dafür geht mein Dank an Obmann Dieter Pawlek. Er hat ein super Umfeld geschaffen.“