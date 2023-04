Thomas Prager im Interview

Werbung

Als einziges Team der Liga konntet ihr die ersten vier Spiele alle gewinnen. Ihr seid jetzt auf zwei Punkte am Tabellenführer dran. Wie fällt dein Zwischenfazit aus?

Thomas Prager: Wir haben neun Wochen Vorbereitung absolviert, und es waren nie weniger als 20 Leute am Training. Da ist einiges weitergegangen. Wir haben die ersten vier Spiele souverän gewonnen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell herankommen. Es ist aber nur eine Momentaufnahme. In den direkten Duellen in den nächsten Wochen wird sich zeigen, ob wir schon reif für ganz vorne sind.

Wer hat im Titelkampf die besten Karten?

Prager: Hafnerbach, weil sie immer noch Vorsprung haben. Im Herbst haben wir aber Türnitz zuhause dominiert und in Hafnerbach nur sehr unglücklich verloren. Das meiste Potential sehe ich bei uns. Wir haben einen großen, ausgeglichenen Kader und können immer Qualitätsspieler von der Bank bringen.

Welchen Anteil an der Steigerung haben eure Neuzugänge?

Prager: Mehmet Aydogan passt charakterlich super in die Mannschaft und hat gleich bewiesen, dass er einen Torriecher hat. Und Danijel Romic ist genau das, was uns noch gefehlt hat: ein zweiter starker Innenverteidiger. Man merkt, dass er sein letztes Profimatch im Dezember bestritten hat. Er ist topfit und absolut motiviert, spricht schon ganz gut Deutsch und ist charakterlich ein super Bursche. Er lebt den anderen vor, worum es geht, kommt dreimal trainieren, ist jedes Mal 30 Minuten vor dem Training da.

Als sportlicher Leiter hast du den Transfer eingefädelt. Wie ist es gelungen, Romic in die 2. Klasse zu lotsen?

Prager: Wir haben ihm geholfen, eine Wohnung zu finden. Er hätte etwas in der Regionalliga gesucht. Ich habe ihn dazu überredet, es einmal bei uns zu probieren. Ich habe gesagt: Es ist die achte Liga, aber das Training und der Trainer haben mit Amateurfußball nicht viel zu tun. Jürgen Novara ist ein Fußballlehrer. Seit er da ist, ist viel Disziplin eingekehrt. Alle ziehen voll mit. Wie wir verschieben, wo wir pressen, wir können alle Situationen im Training durchspielen. Und das Werkl funktioniert, egal wer bei uns am Platz steht. Es kommen immer wieder gute Junge nach, dazu haben wir in jeder Linie auch genug routinierte Spieler.

Plant man beim FCP für die 1. oder für die 2. Klasse?

Prager: Ich sehe da wenig Unterschied. Der Kader passt, die Disziplin passt. Da muss man nicht viel ändern. In nächster Zeit werde ich mit allen Spielern Gespräche führen. Ich bin sicher, wir würden auch in der 1. Klasse eine gute Rolle spielen. Mein Ziel ist, den ganzen Kader zu halten.

Wie sieht es bei Romic aus?

Prager: Es ist ausgemacht, dass er über den Sommer bleibt. Falls wir wen holen, dann gilt: Dreimal trainieren ist Plicht. Die jungen Eigenbauspieler sind immer dabei. Alles andere würde der Vereinsidentität widersprechen.