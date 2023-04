Hafnerbach bestätigt die Tabellenführung

Werbung

Hafnerbach - Altlengbach 5:0. Der frischgebackene Tabellenführer legte vor heimischer Kulisse einen starken Start hin und schnürte die Gäste bei einer Cornerserie gleich einmal im eigenen Strafraum ein. Altlengbach war auf die Situation aber bestens vorbereitet, für die bei Standards so starken Hafnerbacher gab es nichts zu erben. Das 1:0 fiel dann doch – aber aus dem Spiel heraus: Jozef Tirer setzte Emre Kayan in Szene, der vom Flügel aus versuchte, das Zuspiel zu erlaufen. SVA-Goalie Christoph Herbich eilte aus seinem Tor, Kayan gewann den Pressball und schupfte den Ball aus 20 Metern aufs Tor, wo sich drei Gäste-Verteidiger gegenseitig irritierten und den Schuss letztlich ins eigene Tor abfälschten. Ein ersehntes Erfolgserlebnis für Kayan, der seinen ersten Saisontreffer erzielte, ein unglückliches Gegentor für die Wienerwälder, die in der Folge aber eine gute Reaktion zeigten.

Gäste lassen sich nicht hängen

Altlengbach brachte Hafnerbach nach dem Rückstand unter Kontrolle und suchte vorne immer wieder Hovhannes Sarikyan. „Wenn er an den Ball kommt, ist er immer gefährlich“, weiß TSU-Coach Thomas Gstöttenmayr. Der listige und torgefährliche Offensivmann versuchte ein paar Mal zum Abschluss zu kommen, brachte den Ball aus großer Distanz aber nicht aufs Tor. Die TSU-Abwehr, in der Tomas Randa für den verletzten Juraj Chupac einsprang, machte einen guten Job und ließ nichts Zwingendes zu. Im Zentrum machte sich das Fehlen von Pierre-Marcel Fechter bemerkbar, der der TSU aufgrund einer Meniskusverletzung noch mehrere Wochen fehlen wird. Altlengbach gewann im Mittelfeld viele zweite Bälle.

Jorik trifft im Triplepack

Die zweite Halbzeit begann für Hafnerbach wieder optimal: Thomas Gigl spielte auf der Seite Matthias Pusker frei, der die Maßflanke für den an der zweiten Stange allein gelassenen Matus Jorik lieferte (49.). Nach einem Altlengbacher Handspiel im Strafraum gab es in der 61. Minute Elfmeter für die TSU, Tirer verwertete den Strafstoß. Das 3:0 war die Entscheidung in der Partie, Jorik legte noch zwei Tore drauf, verwertete zuerst ein Zuspiel von Tirer (66.) und fixierte dann mit einem starken Antritt und einem Schlenzer, der genau ins Kreuzeck passte, den 5:0-Endstand (77.). Im Finish kam der 16-jährige Philip Nusterer zu seinem Debüt, der 48-jährige Randa holte sich seinen von Sprechchören begleiteten Abschiedsapplaus ab. „Altlengbach hat in der ersten Halbzeit gezeigt, dass das Spiel auch anders ausgehen kann“, sagt Gstöttenmayr. „Aber wir haben es gut gemacht. Wir sind sicher in der Abwehr. Und man merkt einfach bei jedem, der auf dem Platz steht, die Freude am Fußballspielen.“

31.03.2023 19:30

Tore: Heim Matus Jorik (49.), Heim Matus Jorik (66.), Heim Matus Jorik (77.), Heim Emre Kayan (11.), Heim Jozef Tirer (61., Elfmeter)

Hafnerbach: Nicolas Schilcher, Benjamin Heinzl, Patrick Heiss, Tomas Randa, Thomas Gigl, Matthias Pusker, Dominik Grill, Emre Kayan, Matus Jorik, Jozef Tirer, Christoph Schwab, Franz Kaufmann, Alexander Pusker, Philip Nusterer, Johannes Pusker, Philipp Bayerl, Sebastian Pusker, Johannes Pusker (72. statt Thomas Gigl), Philip Nusterer (77. statt Jozef Tirer), Sebastian Pusker (84. statt Tomas Randa)

Altlengbach: Christoph Herbich, Nikola Kristo, Paul Mayr, Patrik Dlhy, Patrick Bernhauser, Jovan Nikic, Tobias Himsel, Lukas Zolvik, Hovhannes Sarikyan, Paul Noah Fuchs, Alexander Stajic, Antonio Tomic, Daniel Magyar, Joel Greilinger, Sebastian Salazar Mendoza, Asibollah Azimi, Asibollah Azimi (64. statt Nikola Kristo), Joel Greilinger (70. statt Paul Noah Fuchs), Daniel Magyar (84. statt Paul Mayr), Sebastian Salazar Mendoza (84. statt Patrik Dlhy)

Karten: Jozef Tirer (34. Gelb Unsportl.), Patrick Heiss (57. Gelb Foul), Patrick Bernhauser (37. Gelb Foul)