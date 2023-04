Traisen knöpft Hafnerbach einen Punkt ab

Hafnerbach - Traisen 3:3. Nach den Niederlagen gegen Neulengbach (0:1) und Purkersdorf (1:2) war Titelaspirant TSU Hafnerbach im Heimspiel gegen Traisen gefordert. Das Spiel begann aus Sicht der Hausherren plangemäß: Standardspezialist Jozef Tirer verwertete bereits in der 3. Minute einen Freistoß zum 1:0. Doch die Wende folgte auf dem Fuße: Die Traisner, die mit dem 2:1-Derbysieg gegen Türnitz Selbstvertrauen getankt hatten, schlugen nur zwei Minuten später zurück: Nach einem Standard versenkte Koray Umucu den Abpraller im Tor. Daniel Jakovlejvic traf in abseitsverdächtiger Position zum 2:1 (15.) und Emrullah Yildiz baute die Führung nach einem Standard sogar auf 3:1 aus (22.). Hafnerbach war geschockt und fand in der ersten Halbzeit nicht mehr ins Spiel. Trainer Thomas Gstöttenmayr sah sich zu einer deftigen Kabinenansprache veranlasst.

Gstöttenmayr: “Das war nicht Hafnerbach”

“Was ich in der ersten Halbzeit gesehen habe, war nicht Hafnerbach. Als wären wir vom Heurigen zum Spiel gekommen. Es hat an den Grundtugenden gefehlt: Laufbereitschaft, Zweikampfverhalten, Passspiel. So brauchen wir nicht über den Meistertitel reden, so verlieren wir gegen jeden”, sagt Gstöttenmayr. Seine Mannschaft schaffte es, sich in der Pause neu zu sortieren. In der zweiten Halbzeit lief es besser. Nach einem Foul an Patrick Heiss gab es Elfmeter für die TSU, Tirer kümmerte sich um die Ausführung und verkürzte auf 2:3 (51.). Wenig später kam Matthias Pusker nach einem schönen Angriff im Strafraum an den Ball und drosch die Kugel zum Ausgleich unter die Latte (54.). Die Hausherren hatten sich gefangen.

Zweimaliger Elfmeteralarm

Die TSU blieb in der Folge spielbestimmend, doch Traisen verströmte immer wieder Gefahr bei Kontern, allen voran durch den Ex-Hafnerbacher Pavol Poliacek, der im Vorjahr noch in Diensten des Vizemeisters stand. Die Gastgeber verzeichneten eine Fülle von Halbchancen, ein Tor gelang ihnen nicht mehr. Einmal gab es im Traisener Strafraum Elfmeteralarm, als Christopher Ieremici zu Boden ging. Der Schiedsrichter ließ aber ebenso weiterlaufen wie in der Nachspielzeit, als wiederum die Gäste nach einem riskanten Einsteigen von Heiss Elfmeter forderten. Es blieb bei der Punkteteilung.“ Traisen hat am Schluss ganz schön das Spiel verschleppt, das war schon grenzwertig. Ständig ist einer am Boden gelegen und hat einen Schluck Wasser gebraucht”, sagt Gstöttenmayr. “Aber wenn man sich wie wir dafür entscheidet, nur 45 Minuten lang Leistung zu bringen, dann gibt es eben einen Punkteverlust. In Summe ist es ein gerechtes Unentschieden.” Bereits zum vierten Mal in Folge ist die TSU gegen Traisen nun sieglos geblieben.

Statistik:

Hafnerbach - Traisen 3:3 (1:3)

Torfolge: 1:0 (3.) Tirer, 1:1 (5.) Umucu, 1:2 (15.) Jakovljevic, 1:3 (22.) Yildiz, 2:3 (51., Elfmeter) Tirer, 3:3 (54.) Pusker

Karten: Gigl (46., Gelbe Karte Foul), Jorik (62., Gelbe Karte Foul), Heiss (84., Gelbe Karte Unsportl.), Kayan (86., Gelbe Karte Unsportl.)Möderndorfer (., Rote Karte sonst.), Jakovljevic (48., Gelbe Karte Unsportl.), Poliacek (67., Gelbe Karte Unsportl.), Yildiz (88., Gelbe Karte Unsportl.), Jachjajev (., Rote Karte Beleid.), Jachjajev (38., Gelbe Karte Foul), Krasniqi (42., Gelbe Karte Unsportl.)

Hafnerbach: Tirer, Schwab (86. Pusker), Jorik, Gigl (79. Grill), Heinzl (HZ. Ieremici), Pusker Alexander, Randa, Heiss, Kayan, Pusker Matthias, Schilcher

Traisen: Yildiz, Jakovljevic, Krasniqi Selim, Umucu (51. Kajtazi), Ercin, Neoral, Poliacek, Blumauer, Krasniqi Rilind, Balat, Jachjajev

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Mustafa Celikkiran