Hafnerbach entthront den Tabellenführer

Bei der TSU Hafnerbach gab gegenüber dem 2:1-Auftaktsieg in Harland eine Veränderung in der Startelf: Pierre-Marcel Fechter konnte aufgrund von Knieproblemen nicht spielen, seinen Part im defensiven Mittelfeld übernahm der im Winter reaktivierte Thomas Gigl. Türnitz indessen musste einmal mehr ohne Torgarant Daniel Brunclik auskommen, der Legionär war vor dem Spitzenspiel nicht rechtzeitig fit geworden.

Starker Start der Gastgeber

Von einem gegenseitigen Abtasten war in den ersten Minuten nichts zu sehen, die Hausherren machten im Heimspiel keine Gefangenen und verzeichneten durch Jozef Tirer und Matus Jorik gleich einmal zwei Aluminiumtreffer. „Für meinen Geschmack hat es ein bisschen lang gedauert, bis wir in Führung gegangen sind“, blickt TSU-Coach Thomas Gstöttenmayr auf die Partie zurück. Doch gerade in der Phase, als sich Türnitz besser auf den Gegner eingestellt hatte, traf Dominik Grill zum 1:0. Nach einem Corner in der 28. Minute kam Hafnerbachs Winterneuzugang im Rückraum zum Schuss und erzielte mit einem sehenswerten Halbvolley aus 20 Metern sein erstes Tor für die TSU.

Chupac muss w. o. geben

Es war ein Treffer, der Selbstvertrauen gab. Matthias Pusker schaltete nach einer weiteren Standardsituation im Strafraum am schnellsten und drosch einen Abpraller zum 2:0 unter die Latte. Die erste Halbzeit lief perfekt für die Hausherren, doch kurz vor der Pause musste dann Innenverteidiger Juraj Chupac aufgrund einer Oberschenkelzerrung w. o. geben. Für ihn rückte Tomas Randa ins Abwehrzentrum, der 16-jährige Sebastian Pusker kam neu ins Spiel.

Türnitz kommt auf

Nach dem Seitenwechsel suchte Hafnerbach die endgültige Entscheidung, doch auch Türnitz war gefährlicher und kam dem Anschlusstreffer einmal ziemlich nahe. Die TSU konnte sich bei Torhüter Nicolas Schilcher bedanken, dass man die stärkste Phase der Gäste ohne Gegentor überstand. In der 69. Minute gelang Jorik nach einer schönen Kombination über Tirer und Matthias Pusker das vorentscheidende 3:0. Vorentscheidend deshalb, weil Türnitz kurz danach noch per Elfmeter die Chance erhielt, der Schlussphase wieder Spannung zu verleihen.

Schilcher bleibt unüberwindbar

Doch Schilcher entschied sich beim Strafstoß für die richtige Ecke und konnte auch diesen Schuss parieren. In der Schlussphase waren die Hausherren dann dem 4:0 näher als Türnitz dem 3:1, Emre Kayan und Jorik schienen aber Erbarmen mit dem Tabellenführer zu haben, der die Spitzenposition an Hafnerbach abgeben musste. „Wir haben extrem souverän und abgeklärt gespielt“, war Gstöttenmayr stolz auf das Auftreten seiner Mannschaft. Die Überlegenheit führt er nicht zuletzt auch auf die Erfahrungen der letzten Jahre zurück. „Wir haben in den so genannten Spitzenspielen zuletzt immer gute Leistungen gezeigt. Die Spieler sind nicht zum ersten Mal in der Situation. Das war sicher ein Faktor.“

Hafnerbach - Türnitz 3:0 (2:0)

Samstag, 25. März 2023, Hafnerbach, 250 Zuseher, SR Hamid Topuz

Tore:

1:0 Dominik Grill (28.)

2:0 Matthias Pusker (42.)

3:0 Matus Jorik (69.)

Hafnerbach: N. Schilcher - P. Heiss, T. Randa, J. Chupac (44. S. Pusker), T. Gigl (83. J. Pusker) - M. Pusker, D. Grill, E. Kayan (83. B. Heinzl) - M. Jorik - J. Tirer - C. Schwab; J. Seitlberger, M. Oezelt, P. Bayerl

Trainer: Thomas Gstöttenmayr

Türnitz: D. Löcker - M. Kausl, L. Schrittwieser (88. R. Panzenböck) - H. Seman, P. Mitterer - M. Weinmesser - C. Anzberger - K. Zeqiri - L. Novotny (80. L. Pesendorfer) - M. Gravogl - O. Havlicek (68. B. Rauchenberger); M. Höller, R. Pichler

Trainer: Robert Leimer

Karten:

Gelb: Benjamin Heinzl (84., Foul) bzw. Patrick Mitterer (56., Foul), Lorenz Pesendorfer (81., Unsportl.), Kole Zeqiri (90., Unsportl.)