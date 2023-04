Dreifachschlag bricht Harland das Genick

Werbung

Harland - Maria Anzbach 1:5. Die Gastgeber, die einen guten Start ins Frühjahr hingelegt hatten und gegen Neulengbach den ersten Punkt holen konnten, begannen auch gegen Maria Anzbach forsch und nützten in der 18. Minute ihre zweite gute Chance, um in Führung zu gehen. Hannes Brammer erbte den Ball nach einem Gestocher und zog von der Strafraumgrenze ab, Vladimir Peska fälschte den Schuss ab, es stand 1:0. In den ersten 25 Minuten war kaum zu unterscheiden, welches Team am letzten und welches am dritten Platz der Tabelle stand.

Schnelle Wende nach 30 Minuten

Doch das änderte sich schlagartig, als Anzbachs Toptorjäger Thomas Helly in der 31. Minute auf 1:1 stellte. Danach ging es flott: 1:2 durch Adam Teichmann, 1:3 durch Thomas Winter – dreimal ging es durch die Mitte, Harlands Abwehr war in dieser Phase nicht im Bilde. „Das war indiskutabel“, sagt HSC-Obmann Toni Heinzl. Das Heimteam erholte sich von dem Dreifachschlag nicht mehr, fand auch in der zweiten Halbzeit nicht in die Spur. Teichmann (58.) erhöhte auf 4:1, Winter verwertete einen Elfmeter zum 5:1-Endstand. „Wir waren nicht mehr auf dem Platz“, kritisiert Heinzl. „So wird es auch gegen Purkersdorf ganz schwer werden.“

01.04.2023 16:30

Tore: Heim Vladimir Peska (18.), Gast Thomas Helly (31.), Gast Adam Teichmann (33.), Gast Adam Teichmann (58.), Gast Thomas Winter (36.), Gast Thomas Winter (77., Elfmeter)

Harland: Arjan Muharemi, Benjamin Zeiss, Raphael Alexander Amon, Hannes Brammer, Clemens Meyer, Miroslav Gregan, Martin Koplik, Vladimir Peska, Semir Jashari, Thomas Holzhauser, Ali Alexandru Mohammad, Erich Haberl, Sehid Zulfiji, Ihwan Mashudov, Wischan Mashudov, Mohammad Al Hussin, Sehid Zulfiji (60. statt Raphael Alexander Amon), Ihwan Mashudov (73. statt Hannes Brammer)

Maria Anzbach: Philipp Klose, Tobias Deyer, Johannes Feiertag, Thomas Winter, Christopher Lang, Thomas Helly, Dominik Saghy, Adam Teichmann, Felix Thurnher, Adrian Miskev, Reinhard Schlossinger, Kevin Grimas, Stefan Winter, Patrick Jaros, Timon Sailer, Matthias Lang, Oliver Saghy, Patrick Jaros (51. statt Thomas Helly), Matthias Lang (81. statt Thomas Winter), Stefan Winter (86. statt Felix Thurnher)

Karten: Miroslav Gregan (57. Gelb Foul), Semir Jashari (62. Gelb Unsportl.), Ali Alexandru Mohammad (65. Gelb Unsportl.), Vladimir Peska (77. Gelb Unsportl.), Reinhard Schlossinger (23. Gelb Foul), Adam Teichmann (44. Gelb Unsportl.), Felix Thurnher (53. Gelb Foul)