Purkersdorf schließt zum Spitzentrio auf

Harland - Purkersdorf 1:5. „Ich spiele lieber gegen den Ersten als gegen den Letzten“, hält FCP-Trainer Jürgen Novara fest. Pflichtsiege sind mitunter die schwersten, wie man weiß. Und als solcher war das Gastspiel in Harland für die Wienerwälder auch zu bezeichnen, zumal sich nach den Niederlagen Hafnerbachs gegen Neulengbach (0:1) und Türnitz‘ gegen Maria Anzbach (0:1) für Purkersdorf die große Chance eröffnete, zum Spitzentrio aufzuschließen. Da kam eine frühe Führung gerade recht. Mehmet Aydogan wurde durchs Zentrum freigespielt und schloss eiskalt ab, nach fünf Minuten lag der Favorit in Führung.

Doppelschlag bringt Vorentscheidung

Harland versuchte Gegenwehr zu leisten, war den Gästen aber in allen Belangen unterlegen. Eine Freistoß-Hereingabe von FCP-Kapitän Thomas Prager segelte an Freund und Feind vorbei ins gegnerische Netz (27.), kurz danach schloss Lukas Leitl eine schöne Einzelaktion mit einem Haken und dem Schuss zum 3:0 ab (28.). Mit dem Doppelschlag war das Match für die von Trainer Mihai Mihaiescu gecoachten Hausherren praktisch gelaufen. Ali Alexandru Mohammad konnte kurz vor der Pause zwar noch einmal auf 1:3 verkürzen (45.), doch Purkersdorf ließ keinen Zweifel daran erkennen, wer am Ende als Sieger vom Platz gehen würde. Allein HSC-Goalie Arjan Muharemi verhinderte im zweiten Durchgang eine höhere Niederlage.

Eder baut die Führung aus

FCP-Youngster Lucian Eder (Jahrgang 2007) kam nach 63 Minuten für Marko Djukic in die Partie und erhöhte wenig später mit seinem zweiten Saisontor auf 4:1 (70.). Den Schlusspunkt setzte Philipp Graber. Er wurde zuerst bei einem Luftduell von zwei Gegenspieler in die Mangel genommen und verwertete den folgenden Elfmeter dann selbst zum 5:1 (82.). „Wir haben zwischen den Systemen hin- und hergeswitcht, haben einmal frontal attackiert, uns einmal tief fallen gelassen. Das ist uns sehr gut aufgegangen“, war Novara zufrieden. Harlands Obmann Toni Heinzl war vom Auftritt der Gäste beeindruckt: „Sie sind giftig, engagiert, haben eine gute Fitness und dazu mit Prager, Romic und Aydogan auch hervorragende Einzelspieler. Uns ist nicht viel gelungen, wir haben den Ball kaum über drei Stationen gebracht. Ich glaube, wir haben gegen den nächsten Meister gespielt.“

10.04.2023 16:30

Statistik:

Harland - Purkersdorf 1:5 (1:3)

Torfolge: 0:1 (5.) Aydogan, 0:2 (27.) Prager, 0:3 (28.) Leitl, 1:3 (45.) Mohammad, 1:4 (70.) Eder, 1:5 (82., Elfmeter) Grabner

Karten: Peska (60., Gelbe Karte Unsportl.), Muharemi (27., Gelbe Karte Foul)

Harland: Meyer, Gregan, Muharemi, Peska, Mohammad, Jashari (70. Zulfiji), Koplik, Holzhauser (73. Amon), Gligorevic (70. Brammer), Zeiss, Besic (80. Al Hussin)

Purkersdorf: Marcher (73. Farghadan), Romic, Brabetz, Prager (85. Amann), Faschingeder, Brightwell, Grabner, Djukic (63. Eder), Filar, Leitl (73. Kinzl), Aydogan (63. Rezai)

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Hermann Flatzelsteiner