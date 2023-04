Harland kommt nicht in die Gänge

Harland - SG Hohenberg/St. Aegyd 1:3. DIe Gäste von der SG Hohenberg/St. Aegyd waren in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft, SC-Harland-Goalie Arjan Muharemi ließ sich in der 5. Minute bei einem Abschlag zu lang Zeit, Tomas Vasek brauste heran, blockte den Ball, sicherte den Abpraller und sorgte für die frühe Führung der Gäste. Danach hatte der Tabellenletzte Glück, dass der Schiedsrichter bei einem Lattenpendler Hohenbergs kein Tor gab. “Der Ball war hinter der Linie”, sagt HSC-Obmann Toni Heinzl nach Rücksprache mit den Beteiligten. Seine Mannschaft kam vor der Pause kaum zu Chancen, doch nützte die erste, um auf 1:1 zu stellen. Ein Zuspiel auf Vladimir Peska wurde zu lang, doch Harlands Stürmer konnte den Ball noch von der Grundlinie zur Mitte bugsieren, wo Ali Mohammad stand und die Hereingabe direkt verwertete (23.).

Stürmer trifft ins eigene Tor

Doch die Freude der Hausherren währte nicht lange, nach einer scharfen Hereingabe der Gäste machte sich Peska lang und beförderte den Ball im Rutschen ins eigene Netz. Dass es zur Pause nur 2:1 für Hohenberg stand, lag auch an Muharemi, der seinen Fehler beim 0:1 mit zwei starken Paraden wiedergutmachte. Nach der Pause hatten die Gastgeber zwar mehr Ballbesitz, wirklich gefährlich wurden sie aber kaum. In der 82. Minute traf Klaus Ofner zum 3:1 und damit zur endgültigen Entscheidung.

Doppel-Ausschluss beim HSC

Bei einem Verbalduell in der Nachspielzeit holte sich HSC-Trainer Mihai Mihaiescu die Rote Karte die Rote Karte ab. “Die Beleidigung des Hohenbergers hat der Schiri nicht gehört, die von unserem Trainer aber schon”, sagt Heinzl. Auch Semir Jashari sah für Kritik noch die Gelb-Rote Karte. Harland bleibt auf dem letzten Platz einzementiert. “Ich bin mir sicher, dass wir einen besseren Kader als im Herbst haben und ich habe geglaubt, heute ist für uns ein Punkt drin”, sagt Heinzl. “Der Unterschied war nicht so groß, aber Hohenberg war doch in allem ein bisschen besser als wir. Von daher haben sie auch verdient gewonnen.”

30.04.2023 16:30

Statistik:

Harland - SG Hohenberg / St.Aegyd 1:3 (1:2)

Torfolge: 0:1 (5.) Vasek, 1:1 (23.) Mohammad, 1:2 (29., Eigentor) Peska, 1:3 (82.) Ofner

Karten: Koplik (81., Gelbe Karte Foul), Jashari (87., Gelbe Karte Kritik), Jashari (90+3., Gelb/Rote Karte Kritik), Mihaiescu (90+3., Rote Karte Beleid.), Gregan (15., Gelbe Karte Unsportl.), Zulfiji (70., Gelbe Karte Unsportl.), Meyer (8., Gelbe Karte Unsportl.), Brao (44., Gelbe Karte Foul)Walter (20., Gelbe Karte Unsportl.), Vasek (37., Gelbe Karte Foul), Götzinger (79., Gelbe Karte Unsportl.)

Harland: Meyer, Holzhauser (71. Jashari), Zulfiji, Brao (71. Mashudov), Koplik, Peska, Mashudov Ihwan, Zeiss, Mohammad, Muharemi, Gregan

SG Hohenberg / St.Aegyd: Mosbacher, Resch (68. Hofecker), Wallner (86. Kendler), Walter (86. Böhm), Götzinger (86. Berisha), Vasek, Lukáč, Mitterböck, Weil (HZ. Goldhahn), Eckel, Ofner

0 Zuschauer, Schiedsrichter: Fabian Pohl