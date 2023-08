Fußball feiert Comeback in Rainfeld

„Schon als Kind hatte ich den Traum, für Rainfeld Fußball zuspielen“, sagt Leonhard Gramm stolz. Vergangenes Jahr hauchte der damals 16-Jährige trotz Gegenwind dem Rainfelder Fußball wieder Leben ein „Für viele schien die Idee, dass in Rainfeld wieder Fußball gespielt wird absurd, aber ich gab nicht auf. Immerhin war und ist der Sportplatz ja in bestem Zustand“, erzählt der junge Rainfelder.

Ein Wiedereinstieg in den Ligabetrieb des Niederösterreichischen Fußballverbands kam für ihn jedoch nicht in Frage, doch die Melktaler Hobbyliga schien ihm ideal. Dort gibt es ebenfalls einen normalen Meisterschaftsbetrieb in zwei Klassen und zusätzlich noch einen Cup zwischen den Meisterschaftsrunden. „Wir wollten ganz bewusst dem Klassefußball die kalte Schulter zeigen. Denn in meiner Mannschaft und bei all den anderen Hobby-Mannschaften dieser Liga läuft jeder für den anderen, wie es früher so üblich war, um am Ende des Tages seinen Lieblingssport nachgegangen zu sein.“

35 Kicker stehen im Training

Gramm erinnert sich an die Anfänge: „Wir besuchten Sitzungen, erkundigten uns bei anderen Vereinen in der Liga und vor allem suchten wir Spieler die unentgeltlich Fußball spielen wollten,“ Mit den Segen von Hubert Lampl, dem Obmann des ASKÖ Rainfeld, der die Sparte Fußball nach dem Ende des Spielbetriebs in die ASKÖ-Familie aufnahm, und viel Unterstützung durch regionale und örtliche Firmen konnte es vergangenen Sommer losgehen. „Mittlerweile hat der Fußball bei uns wieder einen hohen Stellenwert in Rainfeld bekommen, sodass pro Heimmatch immer über hundert Zuseher kommen. Wir haben einen 35-Mann-Kader, der wöchentlich trainiert und bei den Spielen das Beste abruft“, berichtet der Rainfelder.

Die Meisterschaft startet für die Gölsentaler am 3. September in Groß-Schollach gegen die Los Amigos. Das erste Heimspiel steht am 16. September gegen St. Georgen/Leys auf dem Programm.