Den Sparstift spitzen

Nach dem „Funktionärserdbeben“ in der Vorwoche muss der USV Eichgraben nun schauen, wieder sicheren Grund unter den Füße zu bekommen. Dass nach dem Rücktritt von Vereinschef Dejan Stajkovic und Gerhard Pizal flugs eine intermistische Führung installiert werden konnte, spricht für intakte Strukturen. Der obligatorische Kassasturz spricht aber noch für etwas anderes: Dass nämlich der Sparstift angesetzt werden muss.

Die Fortführung des Spielbetriebs ist natürlich die erste Priorität. Sportliche Ambitionen müssen vorerst hinten anstehen. Angela Szelinger als interimistische Obfrau steht in ihrer Funktion als Jugendleiterin für die Zukunft. Für die rund 130 Nachwuchskicker in Eichgraben. Für sie muss und wird es weitergehen. Als Fundament und Zugpferd zugleich braucht's aber auch Kampfmannschaft und Reserve. Die wird über den Winter Federn lassen müssen, wenn der eine oder andere Euro fehlen sollte. So bitter das angesichts der Titelchancen sein mag.