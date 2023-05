Die Zeit der Ernte

Vielleicht helfen gerade Tipps vom Lokalrivalen. Neulengbach hat Tabellenführer Purkersdorf ganz schön ins Schwitzen gebracht. Ähnliches will auch Maria Anzbach schaffen – um Prager & Co. zu schlagen, wird‘s aber eine Topleistung brauchen. Und: Mit einer Niederlage würde der Meisterzug wohl ohne Anzbacher Passagiere abfahren. Schon die Ausgangslage macht klar: Den Fußball-Feinspitzen in der 2. Klasse Traisental steht ein absoluter Leckerbissen ins Haus.

Purkersdorf spielt bislang ein makelloses Frühjahr, hat noch keinen einzigen Zähler abgegeben – und auch Topteams wie Hafnerbach und Türnitz entzaubert. Die Maria Anzbacher müssen sich allerdings nicht verstecken, konnten am Wochenende ebenfalls Selbstvertrauen tanken.

Extra motivieren muss der Coach wohl keinen seiner Kicker. Für solche Partien schwitzt jeder Fußballer gern. Um jetzt die Früchte der Arbeit zu ernten...