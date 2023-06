Doppelter Triumph

Nach 22 Jahren Durststrecke gibt's beim FC Purkersdorf endlich wieder etwas zu feiern. Mit einem 4:0 im Derby holten sich die Kicker von Jürgen Novara das „Fixticket“ für die 1. Klasse. Dass der Schlager vor mehr als 600 Fans über die Bühne gegangen ist, zählt fast noch mehr als der Titel. Es unterstreicht, dass Fußball auch im schwierigen Speckgürtel rund um Wien begeistern kann — wenn man's so macht wie Purkersdorf.

Denn dass der FCP heuer ganz oben steht, liegt nicht nur am „Flow“, in den sich Prager & Co gespielt haben. Auch nicht allein am blendenden Frühjahr (zwölf Siege, nur ein Remis), sondern an der Aufbauarbeit über Jahre. Bisweilen belächelt war Purkersdorf noch vor wenigen Jahren Prügelknabe – und hat nun doppelt gut lachen.

Die Euphorie, die der Siegeslauf entfacht hat, gilt's nun zu konservieren. Auch wenn den Purkersdorfern bewusst sein muss, dass in der 1. Klasse ein anderer Wind weht. Was auch „FCP-Vorgänger“ SC St. Pölten zu spüren bekam