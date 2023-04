Werbung

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Auf Auswärtsfahrten im Amateurfußball trifft das nicht immer zu. Traisens Trip nach Eichgraben sorgte aber für einiges an Gesprächsstoff. Denn die WSV-Kicker düsten in den Wienerwald – nur um dort von der Absage zu erfahren.

Der heftige Regen machte einen Strich durch die (Fußball-) Rechnung. Erst wurde die Reserve abgeblasen, nach einer Platzbegehung sagt der Schiri auch die „Erste“ ab. Was bleibt: Ein verlorener Sonntag und leere Kilometer für die Traisener. Und das hätte durch frühzeitigere Kommunikation wohl verhindert werden können.

Schließlich war heftiger Regen von den Wetterfröschen prognostiziert worden, schließlich regnete es schon am Vormittag. Eine „Vorwarnung“ Richtung Traisen wäre da schon angebracht gewesen. Und hätte Kickern und Funktionären jede Menge Frust und Ärger erspart.